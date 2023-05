Gugu: filho fica em silêncio em audiência e gêmeas defendem a mãe

O filho de Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato, ficou em silêncio durante uma audiência judicial, nesta segunda-feira, 22, na ação que discute se sua mãe, Rose Miriam di Matteo, mantinha um relacionamento estável com o apresentador. As irmãs de João, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, se manifestarem a favor do reconhecimento estável dos pais. A audiência ocorreu na 9ª Vara de Família e Sucessões, em São Paulo. Gugu morreu após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Desta maneira, as gêmeas ficaram do lado oposto do irmão que, junto com um sobrinho do apresentador, preferiram não se manifestar sobre o relacionamento. O processo irá decidir o destino da herança bilionária do apresentador. Se Rose for reconhecida como cônjuge, ela terá direito ao espólio. Eles não eram casados oficialmente e ela não foi incluída no testamento do apresentador, assinado por ele em 2011.

O processo corre em segredo de Justiça e as audiências irão continuar nesta terça e quarta-feira (23 e 24 de maio).