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Cultura

‘Guerreiras do K-pop’ fez voos para a Coreia do Sul aumentarem 25% globalmente

Animação da Netflix completa um ano após se tornar a produção original mais vista da plataforma e gerar impactos em turismo, varejo e consumo de produtos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 24 jun 2026, 05h32
As 'Guerreiras do K-Pop', heroínas antenadas e adoráveis
As 'Guerreiras do K-Pop', heroínas antenadas e adoráveis (Netflix/Divulgação)
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‘Guerreiras do K-pop’ fez voos para a Coreia do Sul aumentarem 25% globalmente Priorize VEJA no Google

Um ano após o lançamento de Guerreiras do K-pop, que se tornou fenômeno global desde sua chegada ao streaming em 20 de junho de 2025, a Netflix divulgou números impressionantes do sucesso da animação fora das premiações e das telas. Vencedora do Oscar, do Globo de Ouro e do Grammy, o filme também impactou setores de turismo e varejo. De acordo com dados da Trip.com Group divulgados no relatório The Netflix Effect, obtido em primeiro mão por VEJA, entre junho e setembro de 2025, o longa ajudou a aumentar a reserva de voos para a Coreia do Sul em 25% em relação ao mesmo período no ano anterior. As buscas pelo Museu Nacional da Coreia no Trip.com aumentaram 34%, enquanto as reservas para o Palácio Gyeongbokgung cresceram mais de 115%, no mesmo recorte. 

A animação alcançou números raros até mesmo para os padrões da plataforma. Em poucas semanas, entrou no Top 10 em todos os 93 mercados monitorados pela Netflix, liderando o ranking de audiência em 76 países. O desempenho se manteve ao longo dos meses: foram 52 semanas consecutivas entre os conteúdos mais assistidos globalmente e mais de 600 milhões de visualizações, marca que a colocou como a produção original mais popular já lançada pela empresa.

O sucesso também se refletiu na música. A faixa “Golden” permaneceu por 18 semanas no topo da Billboard Global 200 e conquistou espaço na principal parada americana, tornando-se a primeira canção de K-pop a vencer simultaneamente o Oscar de Melhor Canção Original e o Grammy de Melhor Canção Composta para Mídia Visual. A produção ainda garantiu um feito histórico para Maggie Kang, que se tornou a primeira mulher de ascendência coreana a receber o Oscar de Melhor Animação. No Brasil, o interesse foi ampliado por adaptações culturais bem recebidas pelo público, como a versão local de Soda Pop, popularizada nas redes brasileiras pela expressão “Meu Pequeno Guaraná”.

Mas o dado mais simbólico do alcance da franquia está fora das telas. Segundo números divulgados pela Netflix, o título também foi o mais pesquisado na internet em 2025, acumulou 4,6 bilhões de impressões nas redes sociais e dominou tendências de consumo ao ocupar cinco das posições entre as fantasias de Halloween mais buscadas do ano. No universo dos games, a experiência baseada no filme dentro do Roblox registrou 11,5 milhões de horas jogadas.

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Produtos licenciados de Guerreiras do K-pop

A influência do filme se estende até para vendas de produtos licenciados, e o primeiro aniversário da franquia marca também uma nova etapa de expansão comercial. A Netflix aposta em uma ampla estratégia de licenciamento na América Latina, região considerada estratégica por concentrar uma das maiores comunidades de fãs de cultura coreana fora da Ásia. O portfólio reúne categorias diversas, que vão de brinquedos e papelaria a moda, alimentação e produtos colecionáveis. “A América Latina é um dos territórios mais estratégicos para o licenciamento de Guerreiras do K-Pop porque abriga uma das maiores e mais ativas bases de fãs de cultura coreana fora da Ásia. filme não criou esse público: encontrou-o em sua forma mais engajada, com uma demanda genuína por produtos, e o levou a um novo patamar”, explica Paola Ogaz, diretora de Licenciamento de Produto da Netflix para a América Latina.

Entre os lançamentos previstos estão o ramyeon temático desenvolvido pela Knorr, pelúcias produzidas pela Jazwares, distribuídas pela Sunny Brinquedos, além de Funko Pop!, chaveiros e brinquedos musicais da Candide. A Grow já disponibiliza quebra-cabeças oficiais, enquanto Ediouro e HarperCollins Brasil apostam em álbuns de figurinhas, livros de atividades e adaptações voltadas ao público infantil. No setor de moda e acessórios, marcas como Grendene, Riachuelo, Renner, C&A e Puket lançaram coleções inspiradas no universo das personagens.

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A expansão também ocorre em escala global. A Mattel prepara bonecas, figuras colecionáveis e uma edição temática do Uno, enquanto a Hasbro investe em itens inspirados nas armas e nos acessórios das protagonistas. Já a Lego abriu a pré-venda de conjuntos baseados nos personagens do filme. No segmento de beleza, a sul-coreana Anua lançou uma campanha especial associada ao aniversário da produção, reforçando a conexão entre o sucesso da animação e o crescente interesse internacional pela cultura coreana.

Com uma sequência já confirmada e o retorno dos diretores Maggie Kang e Chris Appelhans, a Netflix trabalha para manter o engajamento da comunidade de fãs durante o intervalo entre os dois filmes. Se os números do primeiro ano servem de indicativo, Guerreiras do K-pop deixou de ser apenas um sucesso de audiência para se tornar uma das propriedades intelectuais mais valiosas do streaming contemporâneo.

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Anúncio da Knorr e Netflix com três personagens femininas de K-Pop animadas, em fundo azul. Uma mão com unhas verdes segura hashis retirando macarrão de um copo de noodles roxo. Outros dois copos de noodles, verde e rosa, estão ao lado. Texto: Do K-Pop para K-Norr. Experimente os novos Noodles Knorr Guerreiras do K-Pop. Pronto em 3 minutos
Macarrão instantâneo Knorr de Guerreiras do K-pop (Divulgação/Netflix)
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