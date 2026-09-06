‘Guerras não abalam turismo de Portugal’, diz executivo no Rock in Rio

As guerras e crises internacionais não parecem ter freado o interesse dos brasileiros por Portugal. É o que avalia Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil (Visit Portugal Brasil). Em conversa com a coluna GENTE durante o Rock in Rio, o executivo português afirmou que o país caminha para registrar seu melhor desempenho histórico em número de turistas brasileiros e receitas.

“O número de visitantes, esse sim, tem sido extraordinário. Se tudo der certo, e eu digo der certo porque a gente nunca se pode esquecer dessas guerras tontas e estúpidas que o mundo está enfrentando, mas numa situação normal será o melhor antes de de turistas em Portugal por parte de Brasil e de receitas, seguramente. Tem sido um bom caminho”, afirmou.

Cardoso também destacou a parceria entre Portugal e o Rock in Rio, que ganhou uma ativação mais sofisticada nesta edição. O estande do país reproduz elementos da arquitetura portuguesa e aposta em sons de diferentes regiões para “teletransportar” os brasileiros ao país. Para ele, a estratégia ajuda a reforçar a imagem de Portugal no Brasil.

“Hoje as pessoas já gostam, já sentem Portugal. Elas sentem muito o lado da genuinidade, da autenticidade portuguesa, da diversidade… Tal como no Brasil, a gente ama receber quem nos visita e por isso estamos de braços sempre abertos a receber todo mundo que vem aqui”, disse.

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