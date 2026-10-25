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Cultura

Guerra aos influenciadores: como hotéis e restaurantes restringem público ‘sem noção’

Tendência é notada em endereços em São Paulo à Riviera Francesa

Por Giovanna Fraguito 25 out 2026, 20h00
Mulher loira de rabo de cavalo, usando jaqueta azul e branca com BRASIL e cinco estrelas douradas, posa em duas fotos. Na esquerda, ela tira uma selfie no espelho com um celular laranja, exibindo anéis e pulseiras. Na direita, ela está de frente para o espelho, sorrindo levemente
Virginia Fonseca -  (Reprodução/Instagram)
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Guerra aos influenciadores: como hotéis e restaurantes restringem público ‘sem noção’ Priorize VEJA no Google

A influenciadora Virginia Fonseca, 27, foi surpreendida durante um jantar em Madri, na Espanha, em abril deste ano, ao descobrir que não poderia fotografar ou gravar vídeos no restaurante escolhido. “Não pode tirar foto e nem gravar vídeo aqui, porque eles não querem que ‘estrague’ a experiência do cliente. Achei legal, mas não achei também. Queria mostrar para vocês porque é lindo aqui”, reclamou nas redes sociais. O episódio ilustra um movimento que vem ganhando força em hotéis, restaurantes e pontos turísticos ao redor do mundo. Em locais que se tornaram cenários disputados para publicações no Instagram e no TikTok, celulares, tripés e equipamentos de iluminação passaram a dividir espaço com hóspedes e clientes, levando estabelecimentos a impor limites à produção de conteúdo.

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Na França, o luxuoso Hotel du Cap-Eden-Roc, em Antibes, conhecido pela vista para a Côte d’Azur e pela piscina de borda infinita, passou a proibir sessões de fotos sem autorização prévia. A decisão veio após visitantes reservarem mesas para almoçar e, em vez de aproveitar a refeição, passarem horas circulando para fotografar diferentes produções de roupas e acessórios. Segundo a gerente Sophie Volant, entrevistada pelo The Guardian, hóspedes habituais começaram a reclamar da invasão de privacidade. Na Inglaterra, a loja de produtos agrícolas The Hollies, em Cheshire, que ganhou popularidade depois de aparecer nas redes sociais da ex-participante do Love Island Molly-Mae Hague, 27, proibiu fotografias e filmagens entre as 10h e as 16h.

No Brasil, a discrição também se tornou uma regra em endereços exclusivos. A Soho House São Paulo, clube privado instalado na Cidade Matarazzo, proíbe fotografias e vídeos em suas dependências para preservar a privacidade dos associados. Na festa de dois anos da unidade, em agosto, que contou com uma apresentação de Pedro Sampaio, os celulares dos convidados foram lacrados. Outro exemplo é o Sweet Secrets, bar e clube privado nos Jardins, em São Paulo. Desde sua inauguração, em 2021, o estabelecimento proíbe fotografias no ambiente interno e cobre as câmeras dos celulares dos visitantes com adesivos.

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