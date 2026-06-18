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Cultura

Guardas armados e convidados especiais: O que se sabe sobre a despedida de solteira de Taylor Swift

Cantora se casa com o astro da NFL Travis Kelce nas próximas semanas

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h36 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h06
Taylor Swift e Travis Kelce: noivado que criou moda
Taylor Swift e Travis Kelce: noivado que criou moda (Redes Sociais/Reprodução)
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Guardas armados e convidados especiais: O que se sabe sobre a despedida de solteira de Taylor Swift Priorize VEJA no Google

De casamento marcado com o astro da NFL Travis Kelce, Taylor Swift deu o pontapé inicial para a celebração com uma festa em sua mansão em Rhode Island, afirmou o site TMZ — que apontou indícios de uma possível despedida de solteiro feita pela cantora esta semana.

Segundo o site americano, a residência da cantora fiou bastante movimentada na noite desta quarta-feira, 18. Um vizinho contou ao veículo que as luzes da mansão costumam ficar apagadas, mas que a casa estava toda iluminada por volta das 20h. Além disso, havia uma forte presença de segurança no local, com relatos de guardas armados de prontidão e olheiros vasculhando a propriedade com “binóculos enormes”.

Um perfil no Tiktok também divulgou um vídeo em que quatro mulheres estão reunidas em uma das varandas da casa: três delas vestem roupas escuras, enquanto uma mulher loira, possivelmente Swift, aparece trajada de branco. A combinação costuma ser usada em despedidas de solteiro, o que explicaria a movimentação na residência.

Entre os convidados flagrados está uma mulher ruiva que aparece acompanhada de uma criança pequena. Nas redes sociais, os fãs apontam que a mulher seria Abigail Anderson Berard, amiga de infância de Taylor e mãe de um garotinho que completa dois anos em agosto.

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Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos em agosto do ano passado, depois de dois anos de namoro. Os detalhes da cerimônia estão sendo mantidos sob sigilo, com convites feitos por telefone para evitar vazamentos. De acordo com a mídia americana, porém, a celebração deve acontecer no dia 3 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York, para até 1000 convidados.

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