GTA 6: De Scarface a Miami Vice, os 9 filmes e 1 série que inspiraram a franquia

A poucos dias da chegada do jogo Grand Theft Auto 6, que será lançado no dia 19 de novembro para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, vale revisitar as referências cinematográficas que ajudaram a transformar a franquia da Rockstar em um dos fenômenos mais importantes da cultura pop. Ao longo de quase três décadas, a série construiu sua identidade a partir de filmes de gângsteres, dramas policiais e produções de ação, reproduzindo não apenas cenas de perseguição e tiroteios, mas também personagens, conflitos sociais e retratos de grandes cidades americanas.

Desde o primeiro GTA, lançado em 1997, o cinema funciona como uma espécie de manual criativo para os desenvolvedores. A influência aparece na construção dos protagonistas, na ambientação dos bairros, nas trilhas sonoras e até na maneira como as histórias abordam a ascensão e a queda de criminosos. Entre as referências estão clássicos de diretores como Martin Scorsese, Brian De Palma e Michael Mann, além de produções que ajudaram a definir o imaginário urbano das décadas de 1970, 1980 e 1990.

Atenção: o texto a seguir apresenta detalhes sobre histórias e personagens dos jogos.

1. The Warriors (1979)

Dirigido por Walter Hill, o filme acompanha uma gangue de Nova York que precisa atravessar a cidade para voltar ao seu território depois de ser acusada de um assassinato. A produção se tornou uma referência importante para a Rockstar na criação das gangues de rua e dos ambientes urbanos degradados de GTA 2. O interesse foi tão grande que o estúdio lançou, em 2005, um jogo inspirado diretamente na obra.

Continua após a publicidade

2. Scarface (1983)

A trajetória de Tony Montana (Al Pacino), imigrante cubano que constrói um império criminoso em Miami, ajudou a estabelecer o imaginário de ambição, violência e ostentação que atravessa a franquia. Dirigido por Brian De Palma, Scarface também influenciou diretamente a atmosfera de GTA: Vice City. A trilha sonora, marcada por sintetizadores e sucessos dos anos 1980, reforçou essa conexão: cinco músicas do filme foram incorporadas a GTA 3.

Continua após a publicidade

3. Miami Vice (1984-1989)

A série de cinco temporadas estrelada por Sonny (Don Johnson) e Tubbs (Philip Michael Thomas) foi uma das principais referências visuais de Vice City. Produzida por Michael Mann, a atração retratava uma Miami de contrastes, marcada por luxo, tráfico de drogas e violência policial. O uso de cores vibrantes, iluminação noturna e cenários sofisticados ajudou a definir a identidade do jogo. O próprio Sam Houser, um dos fundadores da Rockstar, já destacou a importância do trabalho de Mann na construção daquela atmosfera.

Continua após a publicidade

4. Os Bons Companheiros (1990)

A influência de Martin Scorsese sobre Grand Theft Auto vai além dos tiroteios e das histórias de ascensão no crime organizado. Os Bons Companheiros apresenta elementos recorrentes nos jogos, como lealdade entre criminosos, traições, ambição e a relação entre identidade masculina e poder. A conexão chegou ao elenco: Ray Liotta, protagonista do longa, emprestou a voz a Tommy Vercetti, personagem central de Vice City. Outros trabalhos do diretor, como Taxi Driver (1976) e Caminhos Perigosos (1973), também ajudaram a inspirar a atmosfera de Liberty City.

Continua após a publicidade

5. Os Donos da Rua (1991)

O drama dirigido por John Singleton foi uma das principais referências para GTA: San Andreas. Ambientado em Los Angeles, o filme acompanha jovens que crescem em comunidades marcadas pela violência das gangues e pela falta de oportunidades. A história de Tre Styles tem paralelos com a de Carl Johnson, o CJ, protagonista do jogo. A ambientação, a presença do hip-hop e os conflitos entre criminosos e policiais também ajudaram a compor o retrato de Los Santos. Produções como Menace II Society e Colors complementam esse repertório.

Continua após a publicidade

6. Brother (1997)

O longa russo dirigido por Aleksei Balabanov acompanha um ex-combatente que acaba envolvido no submundo do crime depois de retornar à vida civil. Embora a Rockstar não tenha apontado uma inspiração cinematográfica direta para GTA 4, há semelhanças entre a trajetória do protagonista do filme e a de Niko Bellic. Ambos são homens marcados pela experiência militar que encontram na criminalidade uma realidade muito distante das promessas de uma vida melhor.

7. O Pagamento Final (1993)

Novamente sob a direção de Brian De Palma, o filme apresenta Al Pacino como Carlito Brigante, um criminoso que deixa a prisão decidido a abandonar o passado violento. A tentativa de recomeço, porém, esbarra nas relações e nos compromissos que continuam a prendê-lo ao submundo. O diretor de arte da Rockstar, Aaron Garbut, já apontou a produção como referência para Vice City. A ideia de um protagonista que tenta escapar de seu destino também encontra ecos na trajetória de Niko Bellic, em GTA 4.

8. Fogo Contra Fogo (1995)

O clássico policial de Michael Mann é uma das referências mais evidentes de GTA 5. Estrelado por Al Pacino e Robert De Niro, o filme acompanha o confronto entre um detetive e um experiente assaltante de bancos. A estrutura narrativa, centrada em grandes roubos e na preparação meticulosa das operações, encontra correspondência nas missões protagonizadas por Michael, Franklin e Trevor. A representação de Los Angeles também influenciou a criação de Los Santos, com suas avenidas extensas, áreas residenciais luxuosas e paisagens urbanas sob o calor da Califórnia.

9. Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967)

O filme de Arthur Penn, estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway, ajudou a estabelecer o modelo moderno de histórias sobre casais criminosos em fuga. A relação entre os protagonistas mistura romance, violência e perseguições policiais, elementos que também fazem parte do imaginário da franquia. A produção ganha importância especial na expectativa em torno de GTA 6, que terá como protagonistas Jason e Lucia, um casal envolvido em atividades criminosas. A dinâmica entre os dois pode recuperar essa tradição do cinema americano, na qual paixão e criminalidade caminham lado a lado.

10. Velocidade Máxima (1994)

A presença do filme de Jan de Bont entre as referências do primeiro GTA pode surpreender, mas faz sentido diante da proposta do jogo. Segundo Paul Farley, designer que participou do desenvolvimento original, a produção estrelada por Keanu Reeves e Sandra Bullock foi uma influência importante para a equipe. O ritmo acelerado, as piadas durante situações de perigo e a destruição de veículos dialogavam com a experiência de perseguições e caos urbano que os desenvolvedores pretendiam reproduzir. Séries dos anos 1980, como A Super Máquina e Esquadrão Classe A, também contribuíram para esse repertório.

Com GTA 6, a Rockstar tem a oportunidade de atualizar esse repertório cinematográfico para uma nova geração. A volta a uma versão fictícia da Flórida, agora chamada Leonida, recupera o imaginário de Miami que marcou Vice City, enquanto a história de Jason e Lucia abre espaço para referências a filmes de casais fora da lei, como Bonnie e Clyde.