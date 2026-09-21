Grupos cristãos criticam escolha de Meryl Streep para voz de Aslan em novo ‘Nárnia’

Meryl Streep recebeu uma onda de críticas de grupos cristãos nas redes sociais após o anúncio de que a atriz dará voz ao leão Aslan na nova adaptação de As Crônicas de Nárnia para os cinemas. Parte dos críticos acusa a produção de alterar características do personagem, que é amplamente interpretado como uma representação de Cristo na obra de C.S. Lewis.

Os comentários classificam a escolha com parte de uma “agenda woke”, expressão usada, geralmente de forma crítica ou pejorativa, para se referir à promoção de pautas relacionadas à diversidade, inclusão, representação de minorias e combate à discriminação.

“Outra adorada história está sendo arruinada pela Hollywood woke e anticristã”, escreveu um dos críticos a Streep no X (antigo Twitter). “De acordo com a diretora de As Crônicas de Nárnia, Greta Gerwig, ela vai oficialmente arruinar Aslan. (…) Ele não só será dublado por uma mulher, como o leão terá olhos heterocromáticos e uma ousada listra vermelha como uma homenagem a David Bowie”, finalizou.

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As críticas, no entanto, contrastam com a justificativa apresentada por Greta Gerwig para a escolha da atriz. Em entrevista exclusiva à revista Empire, a diretora explicou que buscava alguém capaz de transmitir tanto a imponência e a profundidade de Aslan quanto seu lado mais alegre e encantador.

“Queria alguém com mais de 70 anos, para que houvesse uma sabedoria adquirida com a experiência, mas que também tivesse a capacidade de se maravilhar com as coisas de maneira genuína, como uma criança. E que também fosse um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Essa não é uma lista muito longa”, afirmou Gerwig.

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A repercussão também pode ser entendida no contexto da forte influência da fé cristã na obra de C.S. Lewis. Além de seus trabalhos de fantasia, o autor escreveu livros como Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos quais aborda diretamente temas ligados ao cristianismo.