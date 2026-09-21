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Cultura

Grupos cristãos criticam escolha de Meryl Streep para voz de Aslan em novo ‘Nárnia’

Atriz dublará leão amplamente interpretado como uma representação de Cristo na obra de C.S. Lewis

Por Ana Rita Fernandes 21 set 2026, 15h01
Tapete vermelho do 75º Globo de Ouro
A atriz Meryl Streep (Valerie Macon/AFP)
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Meryl Streep recebeu uma onda de críticas de grupos cristãos nas redes sociais após o anúncio de que a atriz dará voz ao leão Aslan na nova adaptação de As Crônicas de Nárnia para os cinemas. Parte dos críticos acusa a produção de alterar características do personagem, que é amplamente interpretado como uma representação de Cristo na obra de C.S. Lewis.

Os comentários classificam a escolha com parte de uma “agenda woke”, expressão usada, geralmente de forma crítica ou pejorativa, para se referir à promoção de pautas relacionadas à diversidade, inclusão, representação de minorias e combate à discriminação.

“Outra adorada história está sendo arruinada pela Hollywood woke e anticristã”, escreveu um dos críticos a Streep no X (antigo Twitter). “De acordo com a diretora de As Crônicas de Nárnia, Greta Gerwig, ela vai oficialmente arruinar Aslan. (…) Ele não só será dublado por uma mulher, como o leão terá olhos heterocromáticos e uma ousada listra vermelha como uma homenagem a David Bowie”, finalizou.

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As críticas, no entanto, contrastam com a justificativa apresentada por Greta Gerwig para a escolha da atriz. Em entrevista exclusiva à revista Empire, a diretora explicou que buscava alguém capaz de transmitir tanto a imponência e a profundidade de Aslan quanto seu lado mais alegre e encantador.

“Queria alguém com mais de 70 anos, para que houvesse uma sabedoria adquirida com a experiência, mas que também tivesse a capacidade de se maravilhar com as coisas de maneira genuína, como uma criança. E que também fosse um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Essa não é uma lista muito longa”, afirmou Gerwig.

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A repercussão também pode ser entendida no contexto da forte influência da fé cristã na obra de C.S. Lewis. Além de seus trabalhos de fantasia, o autor escreveu livros como Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos quais aborda diretamente temas ligados ao cristianismo.

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