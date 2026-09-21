Grupos cristãos criticam escolha de Meryl Streep para voz de Aslan em novo ‘Nárnia’
Atriz dublará leão amplamente interpretado como uma representação de Cristo na obra de C.S. Lewis
Meryl Streep recebeu uma onda de críticas de grupos cristãos nas redes sociais após o anúncio de que a atriz dará voz ao leão Aslan na nova adaptação de As Crônicas de Nárnia para os cinemas. Parte dos críticos acusa a produção de alterar características do personagem, que é amplamente interpretado como uma representação de Cristo na obra de C.S. Lewis.
Os comentários classificam a escolha com parte de uma “agenda woke”, expressão usada, geralmente de forma crítica ou pejorativa, para se referir à promoção de pautas relacionadas à diversidade, inclusão, representação de minorias e combate à discriminação.
“Outra adorada história está sendo arruinada pela Hollywood woke e anticristã”, escreveu um dos críticos a Streep no X (antigo Twitter). “De acordo com a diretora de As Crônicas de Nárnia, Greta Gerwig, ela vai oficialmente arruinar Aslan. (…) Ele não só será dublado por uma mulher, como o leão terá olhos heterocromáticos e uma ousada listra vermelha como uma homenagem a David Bowie”, finalizou.
Another beloved IP is getting ruined by woke, anti-Christian Hollywood…Siga
According Chronicles of Narnia Director Greta Gerwig (via Empire), she will officially be ruining Aslan.
Aslan, who directly represents Jesus Christ in the beloved stories by CS Lewis, will not only be… pic.twitter.com/WBLxOkf99h
— Jon Root (@JonnyRoot_) September 17, 2026
As críticas, no entanto, contrastam com a justificativa apresentada por Greta Gerwig para a escolha da atriz. Em entrevista exclusiva à revista Empire, a diretora explicou que buscava alguém capaz de transmitir tanto a imponência e a profundidade de Aslan quanto seu lado mais alegre e encantador.
“Queria alguém com mais de 70 anos, para que houvesse uma sabedoria adquirida com a experiência, mas que também tivesse a capacidade de se maravilhar com as coisas de maneira genuína, como uma criança. E que também fosse um dos maiores intérpretes de todos os tempos. Essa não é uma lista muito longa”, afirmou Gerwig.
A repercussão também pode ser entendida no contexto da forte influência da fé cristã na obra de C.S. Lewis. Além de seus trabalhos de fantasia, o autor escreveu livros como Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, nos quais aborda diretamente temas ligados ao cristianismo.