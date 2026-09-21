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Cultura

Greta Thunberg critica Ed Sheeran por silêncio sobre a Palestina: ‘Falta de coragem’

'Precisamos pressionar por boicotes', disse a ativista, após Macklemore ser demitido da turnê do cantor britânico

Por Lucas Almeida 21 set 2026, 18h29
Greta Thunberg, jovem de cabelo loiro e franja, sorri levemente em camisa azul, à esquerda. Ed Sheeran, ruivo e com barba rala, veste camiseta branca e olha para frente, à direita
Greta Thunberg e Ed Sheeran (@gretathunberg/@teddysphotos/Instagram)
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Greta Thunberg critica Ed Sheeran por silêncio sobre a Palestina: ‘Falta de coragem’ Priorizar nos meus resultados Google

Greta Thunberg criticou Ed Sheeran por manter uma posição neutra depois que Macklemore foi demitido da abertura de sua turnê por apoiar a Palestina. “Sim, Ed Sheeran deve ser responsabilizado por sua falta de coragem, mas lembre-se de que precisamos exercer continuamente a mesma pressão sobre todos os cúmplices de quaisquer genocídios”, disse a ativista em vídeo publicado no Instagram.

A publicação veio depois que Sheeran fez o primeiro show sem Macklemore, na Filadélfia, no sábado, 19. “Se não sairmos da nossa zona de conforto, não estaremos fazendo o suficiente. E lembre-se, o silêncio é cumplicidade, e não se pode ser neutro diante de um genocídio”, afirmou Greta. “Quanto maior a sua plataforma e o seu acesso a recursos, maior a sua responsabilidade. Mas essa cobrança também deve recair sobre nós mesmos e sobre as instituições das quais fazemos parte. Precisamos pressionar por boicotes, sanções e desinvestimentos.”

Entenda a demissão de Macklemore

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Macklemore declarou apoio a uma Palestina livre durante o show de abertura de 4 de setembro, em Nova Jersey. Disse que queria que os palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não foram esquecidos. Em seguida, cantou Hind’s Hall, lançada durante os protestos pró-Palestina na Universidade Columbia, em Nova York, enquanto imagens da destruição em Gaza apareciam nos telões.

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Na segunda-feira, 14, o rapper afirmou ter sido demitido da turnê após pressão das casas de show. A Messina Touring Group, promotora da etapa americana, confirmou: “Fomos notificados pelos locais que sediarão as próximas datas da turnê de que não permitirão shows com a participação de Macklemore no line-up, o que resultaria no cancelamento da turnê e afetaria centenas de milhares de fãs”.

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Sheeran evitou se posicionar. “Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não falar publicamente não significa que eu não as tenha, nem que eu não me importe”, escreveu em comunicado. Outros artistas escalados para a turnê, entre eles Aaron Rowe, Lukas Graham, a banda Beoga e Finneas, irmão de Billie Eilish, anunciaram que não se apresentariam em apoio a Macklemore. Finneas viria ao Brasil com Sheeran em dezembro.

No palco da Filadélfia, o britânico manteve a mesma linha. “Este show continua sendo um lugar onde todos são bem-vindos, e todos aqui podem estar ao lado de pessoas com opiniões diferentes”, disse. “Todos podem concordar em cantar essas canções. E essas canções são sobre amor, esperança e união.”

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