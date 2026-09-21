Greta Thunberg critica Ed Sheeran por silêncio sobre a Palestina: ‘Falta de coragem’
'Precisamos pressionar por boicotes', disse a ativista, após Macklemore ser demitido da turnê do cantor britânico
Greta Thunberg criticou Ed Sheeran por manter uma posição neutra depois que Macklemore foi demitido da abertura de sua turnê por apoiar a Palestina. “Sim, Ed Sheeran deve ser responsabilizado por sua falta de coragem, mas lembre-se de que precisamos exercer continuamente a mesma pressão sobre todos os cúmplices de quaisquer genocídios”, disse a ativista em vídeo publicado no Instagram.
A publicação veio depois que Sheeran fez o primeiro show sem Macklemore, na Filadélfia, no sábado, 19. “Se não sairmos da nossa zona de conforto, não estaremos fazendo o suficiente. E lembre-se, o silêncio é cumplicidade, e não se pode ser neutro diante de um genocídio”, afirmou Greta. “Quanto maior a sua plataforma e o seu acesso a recursos, maior a sua responsabilidade. Mas essa cobrança também deve recair sobre nós mesmos e sobre as instituições das quais fazemos parte. Precisamos pressionar por boicotes, sanções e desinvestimentos.”
Entenda a demissão de Macklemore
Macklemore declarou apoio a uma Palestina livre durante o show de abertura de 4 de setembro, em Nova Jersey. Disse que queria que os palestinos em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não foram esquecidos. Em seguida, cantou Hind’s Hall, lançada durante os protestos pró-Palestina na Universidade Columbia, em Nova York, enquanto imagens da destruição em Gaza apareciam nos telões.
Na segunda-feira, 14, o rapper afirmou ter sido demitido da turnê após pressão das casas de show. A Messina Touring Group, promotora da etapa americana, confirmou: “Fomos notificados pelos locais que sediarão as próximas datas da turnê de que não permitirão shows com a participação de Macklemore no line-up, o que resultaria no cancelamento da turnê e afetaria centenas de milhares de fãs”.
Sheeran evitou se posicionar. “Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre esse conflito devastador. O fato de eu escolher não falar publicamente não significa que eu não as tenha, nem que eu não me importe”, escreveu em comunicado. Outros artistas escalados para a turnê, entre eles Aaron Rowe, Lukas Graham, a banda Beoga e Finneas, irmão de Billie Eilish, anunciaram que não se apresentariam em apoio a Macklemore. Finneas viria ao Brasil com Sheeran em dezembro.
No palco da Filadélfia, o britânico manteve a mesma linha. “Este show continua sendo um lugar onde todos são bem-vindos, e todos aqui podem estar ao lado de pessoas com opiniões diferentes”, disse. “Todos podem concordar em cantar essas canções. E essas canções são sobre amor, esperança e união.”