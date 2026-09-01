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Cultura

Green Day, Blink, CJ Ramone e mais: encontro histórico do rock em tributo aos Ramones

Supergrupo The Cretin Family reuniu integrantes de Green Day, Blink-182, Rancid e Ramones em show pelos 50 anos da banda

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 16h38 | Atualizado em 2 set 2026, 11h27
Banda de punk Green Day encerra as atividades do palco Skyline na noite de 7 de setembro
Banda de punk Green Day encerra as atividades do palco Skyline na noite de 7 de setembro  (Paul Bergen/Redferns/Getty Images)
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Green Day, Blink, CJ Ramone e mais: encontro histórico do rock em tributo aos Ramones Priorizar nos meus resultados Google

Billie Joe Armstrong, do Green Day, Travis Barker, do Blink-182, Tim Armstrong, do Rancid, e CJ Ramone dividiram o palco pela primeira vez neste domingo (30), em Los Angeles. Batizado de The Cretin Family, o grupo foi responsável pelo tributo oficial que celebrou os 50 anos dos Ramones, realizado no Hollywood Forever Cemetery.

A apresentação percorreu alguns dos maiores clássicos do quarteto nova-iorquino, entre eles Rockaway Beach, Cretin Hop, Sheena Is a Punk Rocker, I Wanna Be Sedated e Blitzkrieg Bop. A homenagem também ganhou participações de Billy Idol, Fred Armisen e da banda The Linda Lindas, ampliando a conexão entre diferentes gerações do punk.

O encontro teve significado especial para Billie Joe Armstrong e Travis Barker. Durante a apresentação, o vocalista e guitarrista do Green Day ressaltou que aquela era a primeira vez que tocava ao lado do baterista do Blink-182. Em seguida, Armstrong celebrou a presença de CJ Ramone, baixista que integrou os Ramones nos anos 1980 e 1990, destacando a oportunidade de finalmente tocar ao lado de um integrante da formação histórica.

A relação entre Green Day, Rancid e os Ramones, porém, é anterior ao tributo. As duas bandas participaram do álbum We’re a Happy Family: A Tribute to Ramones, lançado em 2003. O Green Day registrou Outsider, enquanto o Rancid contribuiu com uma versão de Sheena Is a Punk Rocker. A influência do grupo também atravessa diretamente a trajetória de outros nomes ligados ao punk americano.

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A homenagem em Los Angeles faz parte das comemorações dos 50 anos de Ramones, disco lançado em 1976 e considerado fundamental para a consolidação do punk de Nova York. Com canções curtas, andamento acelerado e arranjos diretos, o álbum ajudou a estabelecer uma estética que influenciaria bandas ao redor do mundo nas décadas seguintes.

A participação de Billy Idol ficou reservada para o encerramento, com Beat on the Brat, Ready Steady Go, do Generation X, e Blitzkrieg Bop. The Linda Lindas apareceram em California Sun e I Wanna Be Sedated, enquanto Fred Armisen participou de Danny Says. Para Tim Armstrong, a importância dos Ramones permanece intacta: o músico afirmou que a banda mudou sua relação com a música desde o primeiro contato. Barker, por sua vez, definiu o grupo como a matriz sobre a qual o punk rock posterior foi construído.

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As celebrações do cinquentenário também incluem relançamentos do catálogo dos Ramones pela Rhino Records. Entre as novidades estão uma edição limitada de Ramones em picture disc e uma nova prensagem em vinil de Ramones: Live at the Roxy, 8/12/76, registro de uma apresentação realizada no início da carreira do grupo.

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