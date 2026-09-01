Green Day, Blink, CJ Ramone e mais: encontro histórico do rock em tributo aos Ramones
Supergrupo The Cretin Family reuniu integrantes de Green Day, Blink-182, Rancid e Ramones em show pelos 50 anos da banda
Billie Joe Armstrong, do Green Day, Travis Barker, do Blink-182, Tim Armstrong, do Rancid, e CJ Ramone dividiram o palco pela primeira vez neste domingo (30), em Los Angeles. Batizado de The Cretin Family, o grupo foi responsável pelo tributo oficial que celebrou os 50 anos dos Ramones, realizado no Hollywood Forever Cemetery.
A apresentação percorreu alguns dos maiores clássicos do quarteto nova-iorquino, entre eles Rockaway Beach, Cretin Hop, Sheena Is a Punk Rocker, I Wanna Be Sedated e Blitzkrieg Bop. A homenagem também ganhou participações de Billy Idol, Fred Armisen e da banda The Linda Lindas, ampliando a conexão entre diferentes gerações do punk.
O encontro teve significado especial para Billie Joe Armstrong e Travis Barker. Durante a apresentação, o vocalista e guitarrista do Green Day ressaltou que aquela era a primeira vez que tocava ao lado do baterista do Blink-182. Em seguida, Armstrong celebrou a presença de CJ Ramone, baixista que integrou os Ramones nos anos 1980 e 1990, destacando a oportunidade de finalmente tocar ao lado de um integrante da formação histórica.
A relação entre Green Day, Rancid e os Ramones, porém, é anterior ao tributo. As duas bandas participaram do álbum We’re a Happy Family: A Tribute to Ramones, lançado em 2003. O Green Day registrou Outsider, enquanto o Rancid contribuiu com uma versão de Sheena Is a Punk Rocker. A influência do grupo também atravessa diretamente a trajetória de outros nomes ligados ao punk americano.
A homenagem em Los Angeles faz parte das comemorações dos 50 anos de Ramones, disco lançado em 1976 e considerado fundamental para a consolidação do punk de Nova York. Com canções curtas, andamento acelerado e arranjos diretos, o álbum ajudou a estabelecer uma estética que influenciaria bandas ao redor do mundo nas décadas seguintes.
A participação de Billy Idol ficou reservada para o encerramento, com Beat on the Brat, Ready Steady Go, do Generation X, e Blitzkrieg Bop. The Linda Lindas apareceram em California Sun e I Wanna Be Sedated, enquanto Fred Armisen participou de Danny Says. Para Tim Armstrong, a importância dos Ramones permanece intacta: o músico afirmou que a banda mudou sua relação com a música desde o primeiro contato. Barker, por sua vez, definiu o grupo como a matriz sobre a qual o punk rock posterior foi construído.
As celebrações do cinquentenário também incluem relançamentos do catálogo dos Ramones pela Rhino Records. Entre as novidades estão uma edição limitada de Ramones em picture disc e uma nova prensagem em vinil de Ramones: Live at the Roxy, 8/12/76, registro de uma apresentação realizada no início da carreira do grupo.