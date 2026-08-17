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Cultura

Grávida, Lucy Ramos expõe medo que marcou sua participação em ‘Por Você’

Novela estreou nesta segunda-feira, 17

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 20h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 20h21
Mulher negra de cabelos cacheados castanhos, sorrindo para a câmera, vestindo uniforme azul com gola vermelha e colar dourado com pingentes de bonecos. Fundo desfocado com tons claros e detalhes em vermelho
Lucy Ramos em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Grávida, Lucy Ramos expõe medo que marcou sua participação em ‘Por Você’ Priorizar nos meus resultados Google

Após um ano dedicado à maternidade, Lucy Ramos volta às novelas da Globo, mas em uma breve passagem. Em Por Você, novela das 7 que estreou nesta segunda-feira, 17, a atriz interpreta Juli, cuja morte é o ponto de partida da trama. Vítima fatal de um acidente de carro, a personagem deixa para trás quatro filhos, além da melhor amiga Bela (Sheron Menezzes), que assume a missão de cuidar das crianças. Para Lucy, o retorno à televisão ganhou um peso maior por coincidir com uma nova gravidez e com a experiência de viver a maternidade também fora da ficção.

“Quando eu recebi o convite do André Câmara fiquei muito feliz. Primeiro porque foi a minha volta, depois de viver um ano sendo mãe. Eu já tinha vivido outras mães, como em Amor Perfeito, mas agora volto com muitas camadas, entendendo é ser mãe na prática”, afirmou. Para Lucy, que é mãe de Kyara, fruto do relacionamento com o ator Thiago Luciano, a maternidade trouxe uma nova compreensão sobre as emoções que envolvem a criação dos filhos: “É difícil. São muitos medos e dores”.

Na novela, Juli é mãe solo de quatro crianças depois que o pai delas abandona a família. Técnica de enfermagem, ela se desdobra entre o trabalho e a criação dos filhos até morrer no acidente que desencadeia a história. A relação entre vida e personagem ficou ainda mais próxima quando Lucy descobriu a segunda gravidez após sua confirmação na produção. A notícia trouxe felicidade, mas também apreensão sobre a reação da produção. “Tive medo. Falei: ‘Meu Deus, como eles vão receber isso? O que é que vai ser?’”, contou.

O primeiro a saber foi André Câmara, diretor artístico da novela. “Foi de uma sensibilidade, de um acolhimento. E, olha, tirou uma tonelada das minhas costas”, disse a atriz. Desde então, ela tem encarado o trabalho como uma experiência particularmente simbólica. “Estou realizada. E vivendo essa mãe, assim, tudo que posso”, afirmou a atriz, que, mal chegou, já se despede da trama.

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