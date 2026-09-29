Grávida do 7º filho, Letícia Cazarré rebate críticas sobre cuidados com a filha

Letícia Cazarré, 42, mulher do ator Juliano Cazarré, 46, rebateu acusações de que ela negligenciou a filha atípica, Maria Guilhermina, 4, ao engravidar do sétimo herdeiro do casal. Em uma caixinha de perguntas do Instagram, nesta segunda-feira, 28, ela recebeu o seguinte recado: “Você não pensa na Guilhermina, não? Ela com esse problema, e vocês tendo mais filhos? Coragem”, e respondeu: “Primeira do dia! Que tal para vocês? Tá bom ou querem mais?”.

“Já sabia que estava grávida desde o início, desde a quarta ou quinta semana, quando passei muito mal e meu vírus depois passou para ela. Fui para a emergência, fiz ultrassom, vi que estava tudo bem com o neném e, 2 dias depois, a Maria Guilhermina internou. Passei essas 3 semanas de internação na UTI já grávida. É uma situação incômoda, desconfortável e é perigoso”, comentou.

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