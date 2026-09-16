Grávida de terceiro filho, Bruna Biancardi fala em mais herdeiros para Neymar

Bruna Biancardi tem planos de aumentar ainda mais a família com Neymar. À espera de Mariah, terceira filha do casal, a influenciadora conta que tem o desejo de ter mais um filho no futuro.

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“É um desejo, mas acho que dessa vez quero esperar um tempo maior, deixar uma distância maior entre as idades das crianças para ter mais para frente”. Já no segundo trimestre da gravidez, Bruna também contou como tem sido a atual gestação. “Não sou muito de ter desejo. Passo muito bem nas gestações. Da Mel e da Mavie sempre passei bem, graças a Deus. No começo, dá mais sono. Nessa parte que estou agora, tenho mais fome e inchaço”.

Mariah será a terceira filha de Bruna e Neymar e manterá uma tradição escolhida pelo casal: os nomes das três meninas começam com a letra “M”. Antes dela, chegaram Mavie e Mel. O jogador também é pai de Davi Lucca, 15, de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, 2, da breve relação com Amanda Kimberlly.