🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Grávida de Kauã Elias, Bruna Rotta desabafa; ex flertou com Virgínia

Influenciadora expôs mensagens e prints de conversas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h10
Casal sorridente, mulher loira com vestido branco e tatuagens nos ombros, homem com tranças e camisa clara, ambos em frente ao mar
Bruna Rotta e Kauã Elias (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Grávida de Kauã Elias, Bruna Rotta desabafa; ex flertou com Virgínia Priorize VEJA no Google

Grávida de quase nove meses, Bruna Rotta decidiu expor os bastidores do relacionamento com o atacante Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira, 4, a influenciadora apresentou prints, fotos e mensagens para relatar episódios de supostas traições durante a gestação. O longo desabafo também envolveu Virginia Fonseca, após a repercussão de interações públicas entre a empresária e o jogador.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Eu não aguento mais receber mensagens de vocês, eu não aguento mais ser marcada em posts, eu não aguento mais todos os questionamentos que envolvem a minha gestação e o porquê que eu tô passando ela sozinha”, afirmou Bruna ao explicar por que resolveu contar sua versão da história.

Continua após a publicidade

Segundo a influenciadora, o primeiro episódio de infidelidade teria acontecido no dia do chá revelação da filha do casal, em junho. Enquanto ela preferiu ficar em casa por causa do cansaço da gravidez, Kauã teria saído para um pagode e voltado às 2h da manhã, embora o combinado fosse chegar às 23h.

Siga

“Ele chegou alcoolizado e começou a me tratar muito mal, ser grosseiro comigo, como se eu tivesse que aceitar a situação porque eu estava grávida”, contou. Depois de uma discussão, Bruna disse ter recebido mensagens, imagens e áudios que apontariam uma traição naquela noite.

Continua após a publicidade

Ela também contou que o jogador chegou a pedir um teste de DNA para confirmar a paternidade da criança. Apesar dos episódios, Bruna afirmou que ainda tentou salvar o relacionamento. O atleta teria aparecido com flores e um cartão para convencê-la a dar uma nova chance à relação. “Ele queria mais uma chance dele mudar, que ele queria provar que era diferente. E eu, igual uma idiota, grávida, era tudo o que eu mais queria ouvir. Então eu aceitei as desculpas e a gente voltou”, relatou.

A reconciliação, no entanto, não teria durado. Depois de viajar para a Europa para acompanhar o jogador, Bruna afirmou ter recebido mensagens de uma mulher que teria se relacionado com Kauã. Segundo ela, eram mais de 30 prints de conversas íntimas. Também disse ter descoberto que o atleta teria manifestado interesse em levar a mulher para a Ucrânia. Diante da situação, decidiu voltar ao Brasil sozinha, quando estava no sexto mês de gravidez.

Continua após a publicidade

Outro episódio que abalou Bruna foi a interação de Kauã com Virginia Fonseca nas redes sociais. No fim de outubro, o jogador comentou publicações da empresária com emojis de suspiro e apaixonado. Os dois também passaram a se seguir no Instagram. Na publicação, Bruna disse que ficou especialmente incomodada com a exposição pública no último mês da gestação.

Sem citar nomes, lembrou que chegou a pedir ao ex-companheiro que evitasse esse tipo de comportamento naquele momento. “Se a gente não está mais junto, tudo bem, só espera eu terminar a minha gravidez ou faça as coisas no off, no particular, não precisa expor dessa maneira”, contou sobre o pedido que teria feito ao jogador.

Continua após a publicidade

Ao finalizar o pronunciamento, Bruna falou sobre as consequências emocionais do relacionamento. Ela contou que faz acompanhamento psicológico e utiliza antidepressivos diariamente. “Eu estou carregando traumas para o resto da minha vida. Eu não consigo ver fotos, ver vídeos, eu não consigo às vezes nem usar perfumes que me remetem à época da ansiedade que eu estava passando”, desabafou.

Até a publicação desta nota, Kauã Elias não havia se manifestado publicamente sobre as acusações.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gente
Virginia Fonseca
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).