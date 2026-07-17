Grávida? Britney Spears levanta rumores com fotos de roupas de bebê

Na noite desta quinta-feira, 16, a cantora Britney Spears, de 45 anos, gerou repercussão nas redes sociais após compartilhar um registro em seu perfil no Instagram onde diversas roupas de bebê são vistas.

“Se vocês tiverem sorte, tenho alguém incrivelmente lindo para apresentar pra vocês… espero que ainda este ano”, escreveu a artista na legenda. “E, se não, as coisas mais belas jamais serão vistas! Seja o que for… tão perto, mas sinto que meus pés viveram tempo demais com medo e é no solo que o silêncio suspende que me encontro — e é lá que tudo começa! É no silêncio!”, completou Spears no recado que intrigou fãs.

Apesar de os comentários da publicação estarem bloqueados, o assunto tomou conta do X, antigo Twitter, onde seguidores da cantora teorizam sobre a nova série de fotos. “Meu Deus, a Britney tá grávida?”, indagou um perfil. Apesar dos rumores, há quem acredite que o recado se trata, na verdade, das boas-vindas da artista a seu primeiro neto, suposto filho do caçula de Jayden James, fruto do relacionamento de Britney com o DJ Kevin Federline.

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