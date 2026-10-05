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Cultura

Gravações de filme pró-ICE são interrompidas após reclamações de moradores

Produção gerou protestos em Montana por impacto no comércio local e no acesso a banco de alimentos

Por Ana Rita Fernandes 5 out 2026, 16h32
Multidão de pessoas, algumas com máscaras, se aglomeram em frente à loja de penhores Dans Pawn Shop, que tem toldos verdes e uma bandeira americana escura. Há fumaça branca no chão, indicando um protesto ou tumulto. Uma pessoa segura um cartaz verde e branco.
Manifestantes protestam contra a produção de filme do Daily Wire, empresa de mídia de direita dos Estados Unidos, em Montana. (William Campbell/Getty Images)
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As gravações do filme Pawn Shop foram interrompidas em Montana, nos Estados Unidos, após a Comissão Municipal suspender temporariamente a licença usada pela equipe. Produzido pelo Daily Wire, conglomerado americano de mídia conservador, o longa tem sido chamado de uma produção a favor do ICE, a agência federal americana responsável pela fiscalização das leis de imigração e por operações de detenção e deportação.

Segundo a revista Variety, a decisão foi tomada após uma reunião especial da Comissão Municipal realizada no sábado, 4, em meio a reclamações de moradores sobre os impactos da produção nos negócios locais — principalmente no Livingston Food Resource Center, único banco de alimentos da cidade — e sobre a falta de informações a respeito de cenas de ação consideradas perigosas. Durante a reunião, moradores afirmaram que se sentiam inseguros com as filmagens e questionaram os impactos da produção na comunidade.

De acordo com o Deadline, Pawn Shop é produzido por Ben Shapiro (Sobreviva ou Morra Tentando). O elenco inclui Harvey Keitel (Cães Aluguel) e Danny Trejo (Machete). O filme conta a história de um policial federal que, durante um conflito nas ruas, fica preso em uma loja de penhores de um homem latino e seu filho progressista, forçando os três a conversarem sobre crenças conflitantes.

A interrupção das filmagens ocorreu dias depois de moradores protestarem contra a produção. Segundo relatos, Pawn Shop teria uma cena de abertura inspirada na morte de Renée Good, mulher assassinada por agentes do ICE em Minnesota no início deste ano.

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O Livingston Food Resource Center também criticou os impactos da produção em seus serviços. Em uma publicação no Instagram na sexta-feira, 3, a organização afirmou que não foi informada sobre os planos de filmagem e que a movimentação afetou o acesso dos clientes ao banco de alimentos. Segundo o comunicado, o número de pessoas atendidas caiu 17% na terça-feira, chegando ao menor nível em oito semanas. Na ocasião, o centro costumava atender entre noventa e 100 famílias por dia. “Pessoas que já enfrentam inúmeros obstáculos para suprir suas necessidades mais básicas agora enfrentam barreiras adicionais, completamente evitáveis, para acessar alimentos devido à forma como essa produção foi autorizada”, afirmou a organização.

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