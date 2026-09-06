Grande Rio anuncia Anitta no lugar de Virgínia, mas Rock in Rio abafa rainha

Anitta foi confirmada, neste domingo, 6, como a nova rainha de bateria da Grande Rio, ocupando o lugar deixado por Virginia Fonseca em agosto. A escolha vinha sendo especulada nos bastidores e foi oficializada pela escola e pela cantora nas redes sociais. O anúncio, porém, acabou chegando em um momento pouco favorável para quem esperava grande repercussão: em pleno domingo de Rock in Rio. A escola talvez pudesse ter esperado mais alguns dias.

“Aceito esse convite com muito respeito. Sabendo a importância do carnaval na vida de tantas milhares de pessoas, e pra história de um povo lutador que há décadas fazem dos desfiles um ato político e revolucionário. E por isso nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculoComo tudo que faço na minha vida, me esforçarei muito e darei o meu melhor, mas sabemos que minha agenda e rotina como cantora são grandes desafios pra esse reinado, já que não vou abandonar meu fãs no momento que eles mais curtem estar comigo”, disse Anitta.

Em 2027, o enredo da Grande Rio será Sankofa Tabon – Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade, sobre africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram à região da atual Gana.

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