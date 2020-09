Grammy Latino: Elza Soares, Céu e Anitta entre representantes do Brasil

Foi anunciada nesta terça-feira, 29, a lista de artistas indicados ao Latin Grammy Awards 2020, premiação que celebra o melhor da música latino-americana. Apesar de não figurarem entre as categorias de maior peso, artistas brasileiros integram “melhor álbum instrumental”, com Yamandu Costa e Caetano Brasil, “melhor canção urban”, com Rave de Favela, de Anitta e MC Lan, e “melhor clipe musical em versão curta”, com BaianaSystem e a rapper Bivolt – afora, é claro, das categorias de música em português.

Homenageando produções lançadas entre 1º de junho de 2019 e 31 de maio de 2020, a premiação é liderada pelo colombiano J Balvin, com 13 indicações, seguido de perto pelo porto-riquenho Bad Bunny, com 11. Os holofotes também recaem sobre o rapper Anuel AA, também de Porto Rico, que estrela em “melhor artista revelação” e conta com 10 nomeações.

Na categoria de melhor canção em língua portuguesa, a concorrência é forte: disputam Elza Soares (Libertação, com BaianaSystem e Virgínia Rodrigues), Céu (Pardo, com composição de Caetano Veloso), Emicida (AmarElo, com Pabllo Vittar e Majur), João Bosco (Abricó-de-Macaco) e Vitor Kley (A Tal Canção pra Lua, com Samuel Rosa). Emicida, Céu e Elza Soares aparecem em duas categorias cada.

Letrux, Maria Bethânia, Martinho da Vila, Zeca Baleiro, Caetano Veloso e Zé Neto & Cristiano também foram lembrados pela premiação e estrelam em outras categorias em português (confira a lista abaixo).

A premiação acontecerá em Miami no dia 19 de novembro, em formato adaptado à pandemia e com apresentações de diversas partes do mundo.

Confira as categorias principais e as que contemplam artistas brasileiros:

Gravação do ano

China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G

Cuando Estés Aquí, de Pablo Alborán

Vete, de Bad Bunny

Solari Yacumenza, de Bajofondo Featuring Cuareim 1080

Rojo, de J Balvin

Tutu, de Camilo com Pedro Capó

Lo Que En Ti Veo, de Kany García & Nahuel Pennisi

Tusa, de Karol G & Nicki Minaj

René, de Residente

Contigo, de Alejandro Sanz

Álbum do ano

YHLQMDLG, de Bad Bunny

Oasis, de J Balvin & Bad Bunny

Colores, de J Balvin

Por Primera Vez, de Camilo

Mesa para Dos, de Kany García

Aire (Versión Día), de Jesse & Joy

Un Canto Por México, Vol. 1, de Natalia Lafourcade

Pausa, de Ricky Martin

La Conquista del Espacio, de Fito Páez

Cumbiana, de Carlos Vives

Canção do ano

ADMV, de Maluma

Bonita, de Juanes & Sebastián Yatra

Codo con Codo, de Jorge Drexler

El Mismo Aire, de Camilo

For Sale, de Alejandro Sanz & Carlos Vives

#ELMUNDOFUERA (Improvisación), de Alejandro Sanz

Lo Que En Ti Veo, de Kany García & Nahuel Pennisi

René, de Residente

Tiburones, de Ricky Martin

Tusa, de Karol G & Nicki Minaj

Tutu, de Camilo com Pedro Capó

Melhor artista revelação

Anuel AA

Rauw Alejandro

Mike Bahía

Cazzu

Conociendo Rusia

Soy Emilia

Kurt

Nicki Nicole

Nathy Peluso

Pitizion

Wos

Continua após a publicidade

Melhor canção urban

Adicto, de Tainy, Anuel AA e Ozuna

Muchacha, de Gente de Zona e Becky G

Rave de Favela, de MC Lan, Anitta, BEAM e Major Lazer

Rojo, de J Balvin

Yo x Ti, Tu x Mi, de Rosalía & Ozuna

Melhor álbum instrumental

Plays Daniel Figueiredo, de Leo Amuedo

Cartografias, de Caetano Brasil

Sotavento, de Compasses

Festejo, de Yamandu Costa com Marcelo Jiran

Terra, de Daniel Minimalia

Melhor canção em língua portuguesa

A Tal Canção pra Lua (Microfonado), de Vitor Kley & Samuel Rosa

Abricó-De-Macaco, de João Bosco

AmarElo (Sample: Sujeito de Sorte – Belchior), de Emicida com Majur & Pabllo Vittar

Libertação, de Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues

Pardo, de Céu

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

N, de AnaVitória

Enquanto Estamos Distantes, de As Bahias e a Cozinha Mineira

APKÁ!, de Céu

Guaia, de Marcelo Jeneci

Eu, de Melim

Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa

AmarElo, de Emicida

Little Electric Chicken Heart, de Ana Frango Elétrico

Letrux aos Prantos, de Letrux

Universo do Canto Falado, de Rapadura

Na Mão as Flores, de Suricato

Melhor álbum de samba/pagode

Mangueira – A Menina dos Meus Olhos, de Maria Bethânia

Martinho 8.0 – Bandeira da Fé: Um Concerto Pop-Clássico (Ao Vivo), de Martinho da Vila

Samba Jazz, de Raiz, Cláudio Jorge 70, de Cláudio Jorge

Fazendo Samba, de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Mais Feliz, de Zeca Pagodinho

Melhor álbum de MPB

O Amor no Caos Volume 2, de Zeca Baleiro

Belo Horizonte, de Toninho Horta & Orquestra Fantasma

Bloco na Rua, de Ney Matogrosso

Planeta Fome, de Elza Soares

Caetano Veloso & Ivan Sacerdote, de Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor álbum de músicas sertaneja

#IssoÉChurrasco (Ao Vivo), de Fernando & Sorocaba

Origens [Ao Vivo em Sete Lagoas, Brazil / 2019], de Paula Fernandes

Livre Vol. 1, de Lauana Prado

Churrasco do Teló Vol. 2, de Michel Teló

Por Mais Beijos Ao Vivo (Ao Vivo), de Zé Neto & Cristiano

Melhor clipe musical em versão curta

Saci (Remix), de BaianaSystem & Tropkillaz

Rojo, de J Balvin

Cubana, de Bivolt

Para Ya, de Porter Alexis Gómez

TKN, de Rosalía & Travis Scott

Melhor álbum de engenharia de gravação

Aire (Versión Día), de Jesse & Joy

APKÁ!, de Céu

Quimera, de Alba Reche

Sublime, de Alex Cuba

3:33, de Debi Nova