Grammy Latino 2026: horário, onde assistir e artistas indicados à premiação

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A 27ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta, 12 de novembro, em Las Vegas, com Anitta, Djavan, Marisa Monte e Marina Sena entre os indicados. A premiação começa às 17h no YouTube, com a cerimônia principal às 22h no Canal BIS e Globoplay, que terá sinal aberto. A TV Globo exibirá um especial na sexta.

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A 27ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira, 12 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A premiação, que reconhece os principais trabalhos da música latina, reúne artistas de diferentes países em uma disputa que contempla 60 categorias. Entre os destaques brasileiros estão Anitta, Loulu Gilberto, Zeca Veloso, Djavan, Marisa Monte e Marina Sena, enquanto nomes internacionais como Rosalía, Karol G e CA7RIEL & Paco Amoroso também concorrem aos principais troféus. A cerimônia será dividida em duas etapas, com a entrega dos primeiros prêmios durante a tarde e o evento principal à noite.

Que horas começa o Grammy Latino 2026 e onde assistir?

A programação começa às 17h (horário de Brasília), com a Première, etapa responsável pela entrega de grande parte dos troféus, incluindo categorias dedicadas à música em língua portuguesa. A transmissão será realizada pelo canal oficial do Grammy Latino no YouTube.

Às 21h, o Multishow, o Canal BIS e o Globoplay apresentam os destaques da primeira parte da premiação. Uma hora depois, às 22h, começa a cerimônia principal, com apresentações musicais e a entrega dos troféus mais aguardados da noite. Essa etapa será transmitida ao vivo pelo Canal BIS e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. A transmissão está prevista para terminar à 1h de sexta-feira, 13.

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Grammy Latino 2026 terá transmissão na TV Globo?

Pela primeira vez, a TV Globo exibirá um especial dedicado ao Grammy Latino. A atração será transmitida nesta sexta-feira, 13 de novembro, logo após o Globo Repórter, sob o comando de Kenya Sade.

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O programa reunirá os principais acontecimentos da Première e da cerimônia principal, incluindo a participação dos brasileiros indicados, a entrega dos troféus e as apresentações musicais realizadas durante a premiação.

A edição especial será uma alternativa para o público que não conseguir acompanhar a transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira.

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Categorias

A 27ª edição do Grammy Latino reúne indicados em 60 categorias, que contemplam gêneros como pop, rock, música urbana, samba, sertanejo, jazz e música clássica, além de premiações técnicas. Entre os brasileiros que disputam os troféus estão Anitta, Djavan, Marisa Monte, Marina Sena, Zeca Veloso e João Gomes. Confira os indicados, com os nomes dos representantes brasileiros destacados em negrito, conforme a relação oficial divulgada pela Academia Latina da Gravação.

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Categorias gerais

Gravação do Ano: CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Loulu Gilberto , Karol G e Marco Antonio Solís, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Rosalía e Yahritza y Su Esencia, Elena Rose.

Álbum do Ano: Anitta , CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Rawayana e Rosalía.

, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Milo J, Rawayana e Rosalía. Canção do Ano: “Coleccionando Heridas”, “¿Cómo Se Ama?”, “Dime”, “Femme Fatale”, “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, “Humano”, “La Perla”, “Mi Gran Amor”, “Nilo” (de Zanna e Massimo Giovanardi) e “Solifican12”.

“Coleccionando Heridas”, “¿Cómo Se Ama?”, “Dime”, “Femme Fatale”, “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, “Humano”, “La Perla”, “Mi Gran Amor”, “Nilo” (de e Massimo Giovanardi) e “Solifican12”. Melhor Artista Revelação: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA e Zeca Veloso.

Pop, música urbana, rock e música alternativa

Melhor Álbum Pop Contemporâneo: Pablo Alborán, Monsieur Periné, nic, Debi Nova e Alejandro Sanz.

Melhor Álbum Pop Tradicional: Esteman e Daniela Spalla, Kany García, Laura Pausini, Reik e Yami Safdie.

Esteman e Daniela Spalla, Kany García, Laura Pausini, Reik e Yami Safdie. Melhor Canção Pop: “A La Niña Que Fui”, “Amarillo”, “(favorito)”, “La Perla” e “Melancolía”.

“A La Niña Que Fui”, “Amarillo”, “(favorito)”, “La Perla” e “Melancolía”. Melhor Interpretação de Música Eletrônica: CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred again.., Kinky, Peces Raros e Nick Warren, SouCream e Héctor Mazzarri, Violeta e Bronquio.

CA7RIEL & Paco Amoroso e Fred again.., Kinky, Peces Raros e Nick Warren, SouCream e Héctor Mazzarri, Violeta e Bronquio. Melhor Interpretação Urbana: Bizarrap e Daddy Yankee, Ryan Castro e Kapo e Gangsta, Feid, Karol G e Eddy Lover, Milo J e Trueno.

Bizarrap e Daddy Yankee, Ryan Castro e Kapo e Gangsta, Feid, Karol G e Eddy Lover, Milo J e Trueno. Melhor Interpretação Reggaeton: Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow; Bad Gyal e Chencho Corleone; Karol G e Feid; Ozuna; Sofía Reyes e Luísa Sonza .

Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow; Bad Gyal e Chencho Corleone; Karol G e Feid; Ozuna; Sofía Reyes e . Melhor Álbum de Música Urbana: Bad Gyal, J Balvin e Ryan Castro, Beéle, Karol G e Young Miko.

Bad Gyal, J Balvin e Ryan Castro, Beéle, Karol G e Young Miko. Melhor Canção Rap/Hip-Hop: “Antisistema”, “El Pana Deiby”, “Gohan y Goku”, “Mono” e “Poder”.

“Antisistema”, “El Pana Deiby”, “Gohan y Goku”, “Mono” e “Poder”. Melhor Canção Urbana: “Buenos Términos”, “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, “Por Si Mañana No Estoy”, “Reliquia Do 2T” (de DJ GU, MC Dkziin, MC FR da Norte, MC Joãozinho VT, MC Tuto e MC Vine7) e “Yo y Tú”.

“Buenos Términos”, “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, “Por Si Mañana No Estoy”, e “Yo y Tú”. Melhor Álbum de Rock: Beta, Mägo de Oz, 1915, Fito Páez e Viniloversus.

Beta, Mägo de Oz, 1915, Fito Páez e Viniloversus. Melhor Canção de Rock: “Destruirse”, “Ego”, “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, “Montserrat” e “Rojo Profundo”.

“Destruirse”, “Ego”, “Las Fuerzas Armadas Del Amor”, “Montserrat” e “Rojo Profundo”. Melhor Álbum Pop/Rock: Emmanuel Horvilleur, Juanes, La Vida Bohème, Draco Rosa e Usted Señalemelo.

Emmanuel Horvilleur, Juanes, La Vida Bohème, Draco Rosa e Usted Señalemelo. Melhor Canção Pop/Rock: “Antes De Que El Mundo Se Acabe”, “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, “Hasta Que Me Quede Sin Voz”, “Me Levanté De La Cama” e “Ratera”.

“Antes De Que El Mundo Se Acabe”, “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”, “Hasta Que Me Quede Sin Voz”, “Me Levanté De La Cama” e “Ratera”. Melhor Álbum de Música Alternativa: Babasónicos, Bruses, CA7RIEL & Paco Amoroso, Teo Planell e Rosalía.

Babasónicos, Bruses, CA7RIEL & Paco Amoroso, Teo Planell e Rosalía. Melhor Canção Alternativa: “Ante La Duda, Baila”, “BUGAMBILIA”, “El Reset”, “QUERIDA AMALIA:” e “1:30”. Continua após a publicidade

Música tropical e regional

Melhor Álbum de Salsa: Charlie Cruz, Luis Enrique, Luis Figueroa, Grupo Niche e Nathy Peluso.

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato: Jorge Celedón e Víctor Nain Jr., Gusi, Ke Personajes, Karen Lizarazo e Carlos Vives.

Jorge Celedón e Víctor Nain Jr., Gusi, Ke Personajes, Karen Lizarazo e Carlos Vives. Melhor Álbum Merengue/Bachata: Fariana, Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana e Techy.

Fariana, Manerra, Gabriel Pagán, Covi Quintana e Techy. Melhor Álbum Tropical Tradicional: Dayhan Diaz, Los Tri-O, Omara Portuondo, Gilberto Santa Rosa e Leoni Torres.

Dayhan Diaz, Los Tri-O, Omara Portuondo, Gilberto Santa Rosa e Leoni Torres. Melhor Álbum Tropical Contemporâneo: Jorge Luis Chacín, Alex Cuba, Fonseca, Greeicy e Niña Pastori.

Jorge Luis Chacín, Alex Cuba, Fonseca, Greeicy e Niña Pastori. Melhor Canção Tropical: “Crayola”, “Latino”, “Nombre y Apellido”, “Realidad-Es” e “Todo Llega”.

“Crayola”, “Latino”, “Nombre y Apellido”, “Realidad-Es” e “Todo Llega”. Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: Pepe Aguilar, Camila Fernández, Mariachi Sol de México de José Hernández e Christian Nodal.

Pepe Aguilar, Camila Fernández, Mariachi Sol de México de José Hernández e Christian Nodal. Melhor Álbum de Música Banda: Luis Ángel “El Flaco”, Banda Los Recoditos e Edén Muñoz.

Luis Ángel “El Flaco”, Banda Los Recoditos e Edén Muñoz. Melhor Álbum de Música Texana: Kevin Aguilar, Destiny Navaira, Jay Perez, Bobby Pulido e Vilax.

Kevin Aguilar, Destiny Navaira, Jay Perez, Bobby Pulido e Vilax. Melhor Álbum de Música Nortenha: Calibre 50, Duelo, Joss Favela, Grupo Frontera e Sofi Saar.

Calibre 50, Duelo, Joss Favela, Grupo Frontera e Sofi Saar. Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea: Kakalo, Peso Pluma e Tito Double P, Rivs, Xavi e Yahritza y Su Esencia.

Kakalo, Peso Pluma e Tito Double P, Rivs, Xavi e Yahritza y Su Esencia. Melhor Canção Regional: “Ese Hombre Es Malo”, “Estamos Todos”, “No Capea”, “Ojitos Bellos” e “Osadía”.

Música autoral, instrumental e outros gêneros

Melhor Álbum Cantor-Compositor: Djavan , Jorge Drexler, Silvana Estrada, Arath Herce e Mon Laferte.

Melhor Canção Cantor-Compositor: “Dime”, “Generación Digital”, “Las Palabras”, “Musas En Mi” e “Temblor Y Réplica”.

“Dime”, “Generación Digital”, “Las Palabras”, “Musas En Mi” e “Temblor Y Réplica”. Melhor Álbum Instrumental: Yamandu Costa e Hermanos Saboya; Hamilton de Holanda, Salomão Soares e Thiago Rabello; Andréa Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves e Carlos Malta ; Berta Rojas; Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro e Yainer Horta.

; Berta Rojas; Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro e Yainer Horta. Melhor Álbum de Música Folclórica: Eva Ayllón; Yamandu Costa , Alexis Cárdenas e Ensemble Recoveco; Lila Downs; Milo J; Julieta Rada.

Eva Ayllón; , Alexis Cárdenas e Ensemble Recoveco; Lila Downs; Milo J; Julieta Rada. Melhor Álbum de Tango: Aníbal Berraute, Lidia Borda e Ariel Ardit, Pablo Jaurena, Quinteto Revolucionario e Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, Quinteto Astor Piazzolla.

Aníbal Berraute, Lidia Borda e Ariel Ardit, Pablo Jaurena, Quinteto Revolucionario e Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, Quinteto Astor Piazzolla. Melhor Álbum de Música Flamenca: Yerai Cortés, Mercedes Luján, Mayte Martín e José Mercé.

Yerai Cortés, Mercedes Luján, Mayte Martín e José Mercé. Melhor Canção de Raízes: “El Alma Mía”, “El Tambor Chico”, “La Puñalá” e “Spiritual Energies”.

“El Alma Mía”, “El Tambor Chico”, “La Puñalá” e “Spiritual Energies”. Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Caracas Trio, Alex Conde, Lívia Mattos , Gonzalo Rubalcaba Trio e Miguel Zenón Quartet.

Caracas Trio, Alex Conde, , Gonzalo Rubalcaba Trio e Miguel Zenón Quartet. Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Espanhola: Hakuna Group Music, Majo e Dan, Sarai Rivera, Marcos Witt com Marco Barrientos e Marcos Vidal, Alex Zurdo.

Hakuna Group Music, Majo e Dan, Sarai Rivera, Marcos Witt com Marco Barrientos e Marcos Vidal, Alex Zurdo. Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa: Ziza Fernandes, Thalles Roberto, Eli Soares, Verboemcarne e Victin.

Categorias em língua portuguesa

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: Anitta , EQUILIBRIVM ; Ludom , Ludom ; Luedji Luna , Antes Que A Terra Acabe ; Jenni Mosello , BRava ; Marina Sena , MARINADA vol.01 .

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa: Black Pantera , Resistência! Ao Vivo no Circo Voador; Chico Chico , Let It Burn / Deixa Arder; Detonautas Roque Clube , Rádio Love Nacional; FOTO EM GRUPO , foto em grupo; Urias , CARRANCA.

, Resistência! Ao Vivo no Circo Voador; , Let It Burn / Deixa Arder; , Rádio Love Nacional; , foto em grupo; , CARRANCA. Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa: AJULLIACOSTA , Novo Testamento; Budah , FREQUÊNCIA LUNAR; Don L , CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?; Emicida , Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores; Matuto S.A ., Terra Vermelha: Do interior pro interior.

, Novo Testamento; , FREQUÊNCIA LUNAR; , CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?; , Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores; ., Terra Vermelha: Do interior pro interior. Melhor Álbum de Samba/Pagode: Leci Brandão , 50 Anos De Carreira; Teresa Cristina , Jessé – As Canções de Zeca Pagodinho; Xande de Pilares , Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo); Ferrugem , Sentimento; Mosquito , Quinhão.

, 50 Anos De Carreira; , Jessé – As Canções de Zeca Pagodinho; , Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo); , Sentimento; , Quinhão. Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira: Criolo e Amaro Freitas , com Dino D’Santiago, Criolo, Amaro e Dino; Pedro Emílio , Vende-se Lembrança; Bia Ferreira , Améfrica; Zé Ibarra , Afim; Lenine , Eita.

, com Dino D’Santiago, Criolo, Amaro e Dino; , Vende-se Lembrança; , Améfrica; , Afim; , Eita. Melhor Álbum de Música Sertaneja: Ana Castela , Fire Arena; Simone Mendes , Cantando Sua História 2 (Ao Vivo); Lauana Prado , Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe); Luan Santana , Registro Histórico (Ao Vivo); Traia Véia , Traia Acústico (Ao Vivo).

, Fire Arena; , Cantando Sua História 2 (Ao Vivo); , Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe); , Registro Histórico (Ao Vivo); , Traia Acústico (Ao Vivo). Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa: Carminho , Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir; João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê , Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo); Juliana Linhares , Até Cansar o Cansaço; Psirico , Molho Lambão; Zaynara , Amor Perene.

, Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir; , Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo); , Até Cansar o Cansaço; , Molho Lambão; , Amor Perene. Melhor Canção em Língua Portuguesa: “Águas de Um Mar Azul”, de Fábio e Hyldon; “No Vento de Nós”, de Djodje Almeida, Criolo e Amaro Freitas, com Dino D’Santiago; “Sua Onda”, de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte; “Viver e Morrer de Amor na América Latina”, de Johnny Hooker.

Categorias infantis, clássicas, técnicas e audiovisuais

Melhor Álbum Infantil: Cantoalegre e Marta Gómez, Danilo & Chapis, Magdalena Fleitas, OTA El Hipopótamo e Tu Rockcito.

Melhor Álbum de Música Clássica: Alisa Weilerstein e Los Angeles Philharmonic; Jorge Glem e Simón Bolívar Symphony Orchestra; Gregorio Nieto e London Symphony Orchestra; Hermeto Pascoal, Tiago Costa, Tiago Gomes e Orquestra Jovem Tom Jobim ; Karina Canellakis e London Philharmonic Orchestra.

Alisa Weilerstein e Los Angeles Philharmonic; Jorge Glem e Simón Bolívar Symphony Orchestra; Gregorio Nieto e London Symphony Orchestra; ; Karina Canellakis e London Philharmonic Orchestra. Melhor Obra/Composição Clássica: Richard Scofano, Gonzalo Grau, Tania León, Elodie Bouny e Gabriela Ortiz.

Richard Scofano, Gonzalo Grau, Tania León, Elodie Bouny e Gabriela Ortiz. Melhor Música para Mídias Visuais: Murci Bouscayrol; Matthew Atticus Berger, Manuel García, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla e Juan Pablo Villanueva; Fernando Velázquez; Sergei Grosny; Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, pela trilha sonora de O Agente Secreto .

Murci Bouscayrol; Matthew Atticus Berger, Manuel García, Victor Jara, Fernando Milagros, Marcela Millie Soto, Tomás Videla e Juan Pablo Villanueva; Fernando Velázquez; Sergei Grosny; . Melhor Arranjo: Daniel Barón e Henry Villalobos; Gonzalo Grau; Rafael Beck e Felipe Montanaro; Felipe Salles; Teco Cardoso .

Daniel Barón e Henry Villalobos; Gonzalo Grau; . Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum: Dawn Baillie, Belén Aguilera e María Blaya Miralles e Alberto Cárdenas, Nicolas Fervenza, Celeste Prieto e Milo J.

Dawn Baillie, Belén Aguilera e María Blaya Miralles e Alberto Cárdenas, Nicolas Fervenza, Celeste Prieto e Milo J. Compositor do Ano: Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henríquez, Jenni Mosello e Sara Schell.

Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henríquez, e Sara Schell. Melhor Álbum de Engenharia de Gravação: Boas Novas, Esgotada , LUX (Complete Works), Marco e Taracá.

, LUX (Complete Works), Marco e Taracá. Produtor do Ano: Edgar Barrera, Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool”, Juan Pablo Vega e Federico Vindver.

Edgar Barrera, Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool”, Juan Pablo Vega e Federico Vindver. Melhor Vídeo Musical Versão Curta: BK’, 10 anos de Castelos & Ruínas ; Tamara Flores, CHINGONA; Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira, Moleirinha; Los Tres, INRI; Rosalía, Sauvignon Blanc.

; Tamara Flores, CHINGONA; Karetus, Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS e Julio Pereira, Moleirinha; Los Tres, INRI; Rosalía, Sauvignon Blanc. Melhor Vídeo Musical Versão Longa: CA7RIEL & Paco Amoroso, FREE SPIRITS (The Film); Leiva, Hasta Que Me Quede Sin Voz; L7nnon, Guerras Invisíveis; Maleh, Back To The Childhood; Carla Simón e equipe, FLAMENCO.