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Cultura

Grammy Latino 2026: com 16 brasileiros vitoriosos, premiação consagra Anitta pela 1ª vez na carreira

Cerimônia aconteceu nesta quinta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h48
Anitta, com cabelo castanho solto e um adereço vermelho no topo da cabeça, veste um vestido branco de um ombro só e segura um troféu dourado. Ela fala ao microfone, com expressão séria. Ao fundo, duas pessoas desfocadas, uma mulher de cabelo escuro e um homem careca, observam.
Anitta recebendo o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (Kevin Winter/The Latin Recording Academy/Getty Images)
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Grammy Latino 2026: com 16 brasileiros vitoriosos, premiação consagra Anitta pela 1ª vez na carreira Priorize VEJA no Google

Na noite desta quinta-feira, 12, aconteceu a cerimônia do Grammy Latino em Las Vegas, nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o evento incluiu uma categoria dedicada à língua portuguesa na premiação principal e teve a cantora Anitta como vencedora do gramofone de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo disco Equilibrivm. No total, dezesseis artistas brasileiros foram laureados em diferentes categorias, com vitórias de Ney Matogrosso, Criolo, Urias, Leci Brandão, Emicida e outros.

Esta foi a 27a edição da premiação e a 12a vez que Anitta foi indicada. A vitória com o álbum lançado em abril representa a primeira da carioca no Grammy Latino. Ela também estava na disputa pela categoria de Álbum do Ano, que foi vencida pela espanhola Rosalía com o disco Lux. Além delas, CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carin León, Milo J e Rawayana também foram indicados.

Em seu discurso, Anitta exaltou crenças de matriz africana e agradeceu o acolhimento do público brasileiro. “Este álbum se tornou uma revolução religiosa e de fé no Brasil, pois, por muitos anos, a cultura negra foi apagada e sua religião. Não podia ser falada em público. Que a cultura brasileira e o candomblé estejam sempre aí. Laroyê, Exu”, declarou.

Confira os brasileiros vencedores em cada categoria do Grammy Latino 2026:

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Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
Equilibrivm – Anitta

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa-Brasileira
Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa
Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
CARRANCA – Urias

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Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa
Betel (Ao Vivo) – Eli Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja
Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Melhor Álbum de Samba/Pagode
50 Anos de Carreira – Leci Brandão

Melhor Canção em Língua Portuguesa
Viver e Morrer de Amor na América Latina – Johnny Hooker e Ney Matogrosso

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Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor Álbum para Mídias Visuais
O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves e Tomaz Alves Souza

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TAGS:
Anitta
grammy latino
O Som e a Fúria
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