Gracyanne Barbosa faz simpatia inusitada para afastar chuva no Rock in Rio
Influenciadora brinca com mau tempo no festival
Gracyanne Barbosa encontrou uma maneira inusitada de tentar garantir tempo firme no Rock in Rio. Diante da previsão de chuva para os próximos dias do festival, a influenciadora decidiu recorrer a uma tradicional simpatia popular envolvendo um dos itens indispensáveis de sua dieta: ovos.
Em um vídeo bem-humorado, Gracyanne aparece recebendo um alerta de tempestade no celular e se depara com o dilema: “Dieta ou simpatia?”. Para tentar afastar o mau tempo, ela separou alguns ovos e os levou ao ponto mais alto da casa, seguindo a tradição de oferecê-los a Santa Clara. “A simpatia é forte, mas minha dieta também”, afirmou Gracyanne, garantindo que não ficará sem seu estoque.
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