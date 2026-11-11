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Cultura

Gracyanne Barbosa expõe acordo com Belo após separação

Influenciadora e cantor terminaram relação em 2024

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h23 | Atualizado em 11 nov 2026, 12h30
Uma mulher de cabelos longos e escuros, vestindo blusa marrom, sorri ao lado de um homem de barba grisalha, cabelo platinado, óculos de sol e blazer branco, segurando um microfone. Ambos sorriem, com o homem abraçando a mulher. O fundo é escuro com luzes coloridas em pontos azuis e rosas, e um neon amarelo em formato de trompete à esquerda
Gracyanne Barbosa e Belo (Globo/Divulgação)
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Gracyanne Barbosa expõe acordo com Belo após separação Priorize VEJA no Google

Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre o fim do casamento com Belo e expôs detalhes de um acordo feito entre os dois antes de anunciarem publicamente a separação, em abril de 2024. De acordo com a influenciadora, os dois haviam combinado de assumir publicamente os novos relacionamentos, já que não estavam mais juntos. No entanto, segundo ela, apenas Gracyanne decidiu falar abertamente sobre o assunto. “Nosso combinado, inclusive, era: ‘Vamos assumir que cada um teve um relacionamento, já que a gente não estava mais junto'”, relatou.

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A ex-BBB contou que o relacionamento foi desgastado pela rotina e que ainda tentaram permanecer juntos por um período, mesmo com a relação já abalada, mas acabaram concluindo que o amor havia terminado. “A gente quis. Eu acho que foi chegando ao fim mesmo. A gente ainda tentou ficar um tempo juntos, mesmo separados. Eu acho que a gente foi se distanciando pela vida corrida, eu correndo para um lado, ele para o outro. A gente foi se afastando e o amor acabou. E aí a gente se separou”, explicou durante participação em um programa do Multishow.

Gracyanne revelou ainda que teve um relacionamento com outra pessoa quando já estava afastada do cantor. De acordo com ela, Belo sabia do envolvimento, mas ela só descobriu depois que o ex-marido também estava vivendo outra relação: “Quando eu tive um relacionamento fora, ele sabia e eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora. Eu soube depois”. Questionada sobre o motivo de ter exposto a situação enquanto o ex-marido permaneceu em silêncio, ela disparou: “Eu assumi porque sou uma pessoa que cumpre palavras e ele se manteve quieto, como sempre fez a vida inteira”.

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Gracyanne também negou acreditar ter sido traída durante o casamento, mas ressaltou que nunca investigou a vida do então marido. “Não, mas eu também nunca fui atrás. Nunca procurei. Eu não olho o telefone, não checo onde está”, afirmou.

Belo e Gracyanne ficaram juntos durante 16 anos até anunciarem a separação em abril de 2024. O divórcio oficial foi assinado em novembro de 2025.

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