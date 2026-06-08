Governo de SP lança programa de capacitação audiovisual com parcerias internacionais

O governo estadual de São Paulo vai lançar nesta segunda-feira o Programa Internacional de Desenvolvimento de Roteiros e Projetos Audiovisuais.

A iniciativa oferecerá capacitação para profissionais da área, combinando aulas, mentorias coletivas e encontros individuais conduzidos por profissionais de instituições parceiras.

Ao todo, serão selecionados 20 participantes, sendo 10 para cada programa, um deles em parceria com a London Film School, do Reino Unido, e o outro com a Universidad del Cine, da Argentina.

O processo seletivo considerará a análise curricular e a avaliação de um argumento original apresentado pelos candidatos.

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O projeto é realizado pela Secretaria da Cultura, por meio do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura.

O programa realizado em parceria com a London Film School terá duração de 16 semanas e será desenvolvido integralmente em formato online. A formação abordará temas como concepção de projetos, estrutura de roteiro, posicionamento de mercado, desenvolvimento criativo e técnicas de pitching.

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Já a parceria com a Universidad del Cine prevê uma jornada de 23 semanas de atividades, contemplando laboratórios de pitching, mentorias em direção e roteiro, aulas teóricas sobre desenvolvimento dramatúrgico e masterclasses com produtores, agentes e roteiristas convidados do mercado internacional.

Ao final, os participantes dos dois programas apresentarão o resultado de seus projetos a representantes da indústria audiovisual brasileira e a profissionais dos países parceiros.