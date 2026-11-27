O Ministério da Justiça determinou que a classificação indicativa do reality MasterChef Profissionais fosse alterada de “não recomendado para menores de dez anos” para “não recomendado para menores de doze anos”. A decisão foi oficializada nesta quarta-feira, 25, em razão dos palavrões proferidos pelos jurados Henrique Fogaça e Érick Jacquin.

No documento publicado pelo Diário Oficial da União, a Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa, vinculada à Secretaria Nacional de Direitos Digitais (Sedigi), aponta a “presença de drogas lícitas e linguagem imprópria” como justificativas para a mudança. A Band, responsável pela exibição do programa semanalmente, possui cinco dias para solicitar a reconsideração da classificação.

Até lá, a rede deverá incluir a nova faixa etária nos próximos episódios do reality, que vão ao ar às terças-feiras, às 22h30, e às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health e na HBO Max.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial