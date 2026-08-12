Governadora do DF se manifesta sobre Festival de Cinema de Brasília

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está garantido após a incerteza sobre a realização da 59ª edição. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recuou da decisão de não repassar os recursos necessários e determinou a liberação da verba para o evento, marcado para ocorrer de 11 a 19 de setembro.

“Está confirmada a realização da 59ª edição do Festival de Cinema de Brasília, evento marcado para 11 a 19 de setembro. Já determinei que a Secretaria de Economia providencie os recursos necessários para o evento”, escreveu a governadora em uma rede social, na última segunda-feira, 10.

O cancelamento havia sido anunciado em meio à crise orçamentária enfrentada pelo Distrito Federal. Na última sexta-feira, 7, a própria governadora havia declarado que o festival não seria uma prioridade diante das dificuldades financeiras do governo, relacionadas à situação do Banco de Brasília (BRB).

Para a realização do evento, são necessários cerca de 3 milhões de reais. Celina determinou que a Secretaria de Economia providencie a verba, mas não esclareceu de onde sairão os recursos, cujo repasse está atrasado desde maio.

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Criado em 1965, o Festival de Brasília é considerado o mais antigo festival de cinema do país. O evento só não aconteceu entre 1972 e 1974, em meio à ditadura militar. O possível cancelamento por falta de recursos seria, portanto, inédito na história do festival, reconhecido como Patrimônio Imaterial do Distrito Federal desde 2007.

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