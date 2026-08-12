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Cultura

Governadora do DF se manifesta sobre Festival de Cinema de Brasília

Evento havia sido cancelado por falta de verba

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h09 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h31
celina
A governadora do DF, Celina Leão (PP) -  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está garantido após a incerteza sobre a realização da 59ª edição. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), recuou da decisão de não repassar os recursos necessários e determinou a liberação da verba para o evento, marcado para ocorrer de 11 a 19 de setembro.

Está confirmada a realização da 59ª edição do Festival de Cinema de Brasília, evento marcado para 11 a 19 de setembro. Já determinei que a Secretaria de Economia providencie os recursos necessários para o evento”, escreveu a governadora em uma rede social, na última segunda-feira, 10.

O cancelamento havia sido anunciado em meio à crise orçamentária enfrentada pelo Distrito Federal. Na última sexta-feira, 7, a própria governadora havia declarado que o festival não seria uma prioridade diante das dificuldades financeiras do governo, relacionadas à situação do Banco de Brasília (BRB).

Para a realização do evento, são necessários cerca de 3 milhões de reais. Celina determinou que a Secretaria de Economia providencie a verba, mas não esclareceu de onde sairão os recursos, cujo repasse está atrasado desde maio.

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Criado em 1965, o Festival de Brasília é considerado o mais antigo festival de cinema do país. O evento só não aconteceu entre 1972 e 1974, em meio à ditadura militar. O possível cancelamento por falta de recursos seria, portanto, inédito na história do festival, reconhecido como Patrimônio Imaterial do Distrito Federal desde 2007.

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