“Gostaria que me dissessem: ‘você não pode mais usar celular’”: Maria Flor

Maria Flor, 42 anos, está em cartaz com a peça O Filho, no Teatro do Copacabana Palace, no Rio, sobre um adolescente de 16 anos que se sente perdido em um difícil processo de depressão. Filho de pais separados, ele deixa a casa da mãe para morar com o pai enquanto tenta reencontrar o sentido em sua vida. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ela fala sobre a difícil tarefa de frear o uso de tecnologias no dia a dia.

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“Sou muito a favor da regulamentação das redes. A gente está descontrolado com o celular. Eu me sinto descontrolada. Gostaria que alguém me dissesse: ‘você não pode mais usar o celular’ ou ‘você não pode mais entrar no Instagram nessa hora da noite’. E eu sou uma mulher de 42 anos. Imagina um moleque de 16, que não tem condição de avaliar. Mas regulamentação, é claro, envolve as big techs, envolve muito dinheiro, envolve uma série de coisas. Muitos países estão caminhando para isso, uma hora vai chegar no Brasil. É uma discussão importante que a gente começa a ter”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).