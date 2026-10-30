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Cultura

Gominho investe em carreira musical e fala de espiritualidade e Preta Gil

Apresentador falou com exclusividade à coluna GENTE

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 19h14 | Atualizado em 30 out 2026, 19h37
Dois homens sorrindo para a câmera, um com cabelo escuro e bigode, outro careca com barba e colar de pérolas, ambos vestindo camisas bege com detalhes de cadarços em X
Gominho e Queops Vieira (Pino Gomes/Divulgação)
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Gominho irá integrar um projeto musical com o cantor e coreógrafo Queops. Responsável por conduzir o TVZ e projetos especiais no Multishow, ele irá dividir os vocais em uma das músicas do novo álbum do artista, homônimo, cujo lançamento acontecerá no domingo, 1º, em um pocket show no Studio Ideal em Cena, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

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“Já nos seguíamos no Instagram, e um dia ele fez uma publicação sobre seu primeiro álbum, que eu já tinha ouvido e gostado muito. Eu tinha uma faixa, ‘Proteção de Orixá’, que achava que combinava muito com a essência dele. Então, mandei um direct, ele me convidou para almoçar, apresentei a faixa e ele topou gravar comigo na hora”, explicou Queops a respeito da parceria.

A coluna GENTE bateu um papo exclusivo com Gominho, que explicou um pouco sobre a abordagem da canção, seu lado cantor e a saudade que sente da amiga Preta Gil.

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Como a música entrou na sua vida? Através da poesia. Sempre amei música e escrever, e na pandemia consegui canalizar tudo e usar o fazer música para desopilar do caos e externar mensagens e pensamentos meus que quero deixar eternizados na arte.

Planeja outros projetos nesse sentido ou foi uma participação pontual? Lancei um EP este ano, pretendo lançar umas músicas soltas no final do ano. Espero que, no ano que vem, tenha tempo para parar, nem que seja um mês, para me dedicar a um segundo álbum.

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Do que fala “Proteção de Orixá”? Fala daqueles encontros na vida que fazem a diferença. De um romance leve, doce e gostoso de se viver.

Dois artistas gays, em música e clipe que falam de religiões de matriz africana, chegando ao grande mercado. Temos aí um avanço, não? Sim, e um avanço que se ganha mais espaço e luta no dia a dia. O resultado das nossas eleições este ano é um bom signo para essa luta de ser e externar o amor de ser e das coisas que acredita.

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Qual sua história com o Queops Vieira? Como se conheceram e como se deu a parceria? A gente se conheceu pelas redes. Eu estou sempre ligado em artistas musicais, e o algoritmo me apresentou a ele. Já tinha pensado sobre a possibilidade de a música ser com nós dois. Quando ouvi, tive a certeza (risos). A música é uma delícia.

Como está seu coração após a partida da grande amiga, Preta? Depois de mais de um ano com muita busca de mim mesmo e dos amigos, tudo vai se encaminhando… a saudade e a relação com a dimensão que ela dá.

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