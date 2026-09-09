Gominho alfineta Luciano Huck por causa de ‘amigos brancos’

Ao lado de nomes como Marina Ruy Barbosa, Anitta, Xuxa e Carolina Dieckmmann, o apresentador Luciano Huck foi criticado nas redes sociais pela falta de diversidade no grupo de amigos. Ele recebeu os colegas artistas em sua casa, no Rio de Janeiro, para assistir ao filme Minha Melhor Amiga, estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli. “Sessão pipoca aqui em casa”, escreveu na publicação. A foto ainda contou com Angélica, Junno Andrade, Danilo Mesquita, Bruna Griphao, Rafael Portugal, entre outros.

No X, Gominho alfinetou o grupo: “A única Preta que eles andavam morreu”, em referência a Preta Gil, que morreu aos 50 anos em 2025.

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