Golpista que enganou milhares no Fyre Festival deixa prisão

O golpista Billy McFarland, que ficou famoso por enganar milhares de pessoas com o Fyre Festival, deixou a prisão recentemente. O empresário condenado a seis anos de cadeia em 2018 foi liberado em condicional em 30 de março deste ano, mas só deixou o confinamento na quinta-feira, 18. Apesar disso, ele não está completamente livre, já que seguirá monitorado pelas autoridades em uma casa de recuperação para ex-presidiários ou outra instituição que atende pessoas com antecedentes criminais nos Estados Unidos.

McFarland tem seu esquema fraudulento exposto no documentário Fyre Festival: Fiasco no Caribe, lançado em 2019 pela Netflix. A produção mostra como ele divulgou um evento de música que prometia muito luxo em um ilha no Caribe, mas que não passava de uma verdadeira fraude, com pessoas sem comida, abrigo e água. O golpista também aparece rapidamente na minissérie Inventando Anna, original da gigante do streaminga baseado na golpista Anna Sorokin.

Segundo a Variety, o empresário deixou a prisão, mas não se sabe onde ele está localizado no momento. Era esperado que o mercenário ficasse confinado até o final de agosto de 2023, mas seus advogados conseguiram uma libertação antecipada em 2020.

O Fyre Festival vendeu ingressos custando milhares de dólares com promessa de barracas luxuosas, comida de alta qualidade e apresentações de grandes artistas musicais, como Pusha T, Tyga, Migos e Blink-182. Todos as atrações cancelaram alguns dias antes do evento. Os festeiros encontraram um cenário caótico: barracas quebradas, lanches feitos de qualquer jeito e nenhum show. Billy McFarland dá sua versão dos fatos em outro documentário, Fyre: O Festival Que Nunca Aconteceu, lançado em 2019 no streaming Hulu, disponível somente nos Estados Unidos.