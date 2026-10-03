Goleira do São Paulo declara ao vivo na Globo: “Bolsonaro nunca mais”

O São Paulo conquistou neste sábado, 3, o Brasileirão Feminino de 2026 ao empatar em 1 a 1 com o Corinthians, no Morumbis, e confirmar o título após a vitória por 2 a 1 no primeiro jogo da final, em Itaquera.

Após a conquista, a goleira Carlinha, uma das grandes protagonistas da decisão — que defendeu um pênalti de Gabi Zanotti depois de falhar no gol marcado pelo Corinthians — participou da transmissão da TV Globo e aproveitou o momento para fazer uma declaração política.

Ao ser entrevistada na zona mista, a defensora relembrou o aniversário da vó, no mês passado, e disse que estava muito feliz com o título. Em seguida, disparou ao vivo: “Bolsonaro nunca mais no poder, por**!”.

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Confira o momento:

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goleira carlinha meteu um “NUNCA MAIS BOLSONARO NO PODER” ao vivo após ganhar um título pelo são paulo fc pic.twitter.com/FF7bWs0Yeh — raissa (@gxrotadoblog) October 3, 2026