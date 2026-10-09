Glória Pires revela o que mudou em ‘Se Eu Fosse Você 3’: ‘machismo’

Vinte anos depois do primeiro filme, Se Eu Fosse Você está de volta aos cinemas com uma nova geração no centro da troca de corpos que marcou a franquia. No longa, Helena e Cláudio, vividos por Glória Pires e Tony Ramos, dão espaço para que Bia, interpretada por Cleo, e Aquiles, personagem de Rafael Infante, enfrentem uma situação semelhante àquela vivida pelo casal original. Na pré-estreia de Se Eu Fosse Você 3, no Festival do Rio, Glória falou sobre as atualizações no longa.

“O tempo passou, da mesma forma que Tony e eu vivemos esses 20 anos, os personagens também. Mudou tudo, os questionamentos, ninguém naquela época, quando a gente fez o 1 e o 2, ninguém falava de questões que hoje estão aí na primeira linha: o gênero, empoderamento, machismo. Não eram assuntos que passavam. Estava tudo muito dentro da vida das pessoas e isso ganhou protagonismo. E o filme acompanha isso, sem ser didático, de uma forma orgânica”.

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