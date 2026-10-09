Glória Pires revela o que mudou em ‘Se Eu Fosse Você 3’: ‘machismo’
Atriz afirma que a trama acompanha debates atuais
Vinte anos depois do primeiro filme, Se Eu Fosse Você está de volta aos cinemas com uma nova geração no centro da troca de corpos que marcou a franquia. No longa, Helena e Cláudio, vividos por Glória Pires e Tony Ramos, dão espaço para que Bia, interpretada por Cleo, e Aquiles, personagem de Rafael Infante, enfrentem uma situação semelhante àquela vivida pelo casal original. Na pré-estreia de Se Eu Fosse Você 3, no Festival do Rio, Glória falou sobre as atualizações no longa.
“O tempo passou, da mesma forma que Tony e eu vivemos esses 20 anos, os personagens também. Mudou tudo, os questionamentos, ninguém naquela época, quando a gente fez o 1 e o 2, ninguém falava de questões que hoje estão aí na primeira linha: o gênero, empoderamento, machismo. Não eram assuntos que passavam. Estava tudo muito dentro da vida das pessoas e isso ganhou protagonismo. E o filme acompanha isso, sem ser didático, de uma forma orgânica”.
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