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Cultura

Glória Menezes e Tarcísio Meira: o casal que fez história na TV

Atriz morreu nesta terça-feira, 18

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 17h28 | Atualizado em 18 ago 2026, 17h31
Glória Menezes e Tarcísio Meira em campanha de fim de ano da Globo, em 2016
Glória Menezes e Tarcísio Meira em campanha de fim de ano da Globo, em 2016 (Estevam Avellar/TV Globo)
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Glória Menezes e Tarcísio Meira: o casal que fez história na TV Priorizar nos meus resultados Google

A atriz Glória Menezes, que morreu nesta terça-feira, aos 91 anos, viveu uma história de amor com Tarcísio Meira (1935-2021) digna de roteiro de novela. O romance que marcou a televisão começou nos bastidores e se estendeu por quase seis décadas. Os dois se conheceram em 1961, quando contracenaram no teleteatro Uma Pires Camargo, da TV Tupi. Pouco depois, voltaram a dividir a cena em 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, considerada a primeira novela diária da televisão brasileira. Foi durante esse trabalho que começaram o romance.

Casados desde 1962, Glória e Tarcísio construíram também uma das parcerias mais marcantes da dramaturgia. Na Globo, onde chegaram em 1967, protagonizaram Sangue e Areia e voltaram a atuar juntos em produções como Irmãos Coragem, O Semideus, Guerra dos Sexos e Páginas da Vida. Em 1988, estrelaram ainda o seriado Tarcísio & Glória, no qual também atuaram como produtores.

Fora das telas, a relação atravessou 59 anos, até a morte de Tarcísio, em agosto de 2021, aos 85 anos. Os dois tiveram um filho, o também ator Tarcísio Filho. Em entrevistas, costumavam destacar a amizade, a cumplicidade e o respeito que mantiveram ao longo da vida.

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