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Cultura

Globo toma medida na Justiça para cobrar dívida de ator veterano

Disputa se arrasta há quase 20 anos

Por Giovanna Fraguito 17 set 2026, 18h14
Ewerton de Castro
Ewerton de Castro (./Reprodução)
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Globo toma medida na Justiça para cobrar dívida de ator veterano Priorizar nos meus resultados Google

A TV Globo segue tentando receber de Ewerton de Castro, 80, uma dívida decorrente de uma disputa iniciada após a saída do ator das gravações da minissérie O Quinto dos Infernos, exibida em 2002. A cobrança tem origem em uma multa por descumprimento contratual e, quando o atual cumprimento de sentença começou, em 2023, o valor executado já era de 335.875,29 reais.

O conflito começou mais de duas décadas atrás. Em novembro de 2001, Ewerton assinou com a Globo um contrato de prestação de serviços profissionais e cessão de direitos para trabalhar como ator na minissérie. Segundo registros públicos da disputa consultados pela coluna GENTE, o artista alegou que, ao assistir às primeiras cenas editadas, percebeu que praticamente não aparecia diante das câmeras e decidiu pedir a rescisão do contrato para preservar sua imagem profissional.

Ewerton sustentou à Justiça que se colocou à disposição para concluir a participação de seu personagem e que a emissora inicialmente teria aceitado o rompimento sem ressalvas. Posteriormente, porém, a Globo passou a cobrar uma multa contratual sob a alegação de que o ator havia deixado as gravações. Ewerton contestou a cobrança e também levou à Justiça pedidos relacionados ao contrato e a supostos danos à sua imagem.

Em agosto de 2023, a Justiça registrou que o valor levado à execução era de 335.875,29 reais e autorizou buscas por ativos financeiros de Ewerton e de sua empresa, a Ewerton de Castro Produções Artísticas Ltda. Houve bloqueio de valores e, em janeiro de 2024, o juiz informou que o dinheiro encontrado havia sido transferido, sem especificar no andamento público quanto foi localizado. As tentativas de encontrar patrimônio continuaram. Em maio de 2024, diante do “esgotamento das providências objetivando a localização de bens passíveis de penhora”, o processo chegou a ser suspenso por um ano. A Globo retomou a cobrança em 2025 e buscou atingir créditos e recebíveis dos executados.

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Em 6 de agosto deste ano, o juiz registrou que Ewerton e sua empresa não indicaram bens mesmo depois de intimados pessoalmente e aplicou multa correspondente a 1% do valor atualizado do débito. Também determinou que a Globo apresentasse uma nova memória de cálculo e informasse como pretendia continuar a execução.

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