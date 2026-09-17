Globo toma medida na Justiça para cobrar dívida de ator veterano

A TV Globo segue tentando receber de Ewerton de Castro, 80, uma dívida decorrente de uma disputa iniciada após a saída do ator das gravações da minissérie O Quinto dos Infernos, exibida em 2002. A cobrança tem origem em uma multa por descumprimento contratual e, quando o atual cumprimento de sentença começou, em 2023, o valor executado já era de 335.875,29 reais.

O conflito começou mais de duas décadas atrás. Em novembro de 2001, Ewerton assinou com a Globo um contrato de prestação de serviços profissionais e cessão de direitos para trabalhar como ator na minissérie. Segundo registros públicos da disputa consultados pela coluna GENTE, o artista alegou que, ao assistir às primeiras cenas editadas, percebeu que praticamente não aparecia diante das câmeras e decidiu pedir a rescisão do contrato para preservar sua imagem profissional.

Ewerton sustentou à Justiça que se colocou à disposição para concluir a participação de seu personagem e que a emissora inicialmente teria aceitado o rompimento sem ressalvas. Posteriormente, porém, a Globo passou a cobrar uma multa contratual sob a alegação de que o ator havia deixado as gravações. Ewerton contestou a cobrança e também levou à Justiça pedidos relacionados ao contrato e a supostos danos à sua imagem.

Em agosto de 2023, a Justiça registrou que o valor levado à execução era de 335.875,29 reais e autorizou buscas por ativos financeiros de Ewerton e de sua empresa, a Ewerton de Castro Produções Artísticas Ltda. Houve bloqueio de valores e, em janeiro de 2024, o juiz informou que o dinheiro encontrado havia sido transferido, sem especificar no andamento público quanto foi localizado. As tentativas de encontrar patrimônio continuaram. Em maio de 2024, diante do “esgotamento das providências objetivando a localização de bens passíveis de penhora”, o processo chegou a ser suspenso por um ano. A Globo retomou a cobrança em 2025 e buscou atingir créditos e recebíveis dos executados.

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Em 6 de agosto deste ano, o juiz registrou que Ewerton e sua empresa não indicaram bens mesmo depois de intimados pessoalmente e aplicou multa correspondente a 1% do valor atualizado do débito. Também determinou que a Globo apresentasse uma nova memória de cálculo e informasse como pretendia continuar a execução.

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