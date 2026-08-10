Globo toma atitude após cinegrafista agredir repórter em debate na Band

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A Globo demitiu o cinegrafista que agrediu um repórter do Brasil de Fato na noite de domingo, 9, antes do debate do governo de São Paulo na Band. O profissional atuava temporariamente na GloboNews e teve seu contrato rescindido após a análise dos fatos pela emissora, que repudiou veementemente a violência.

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A Globo demitiu o cinegrafista que agrediu o repórter Igor Carvalho, do Brasil de Fato, na noite deste domingo, 9, pouco antes do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo na Band.

Em nota à imprensa, a emissora disse que o profissional atuava de maneira temporária na GloboNews, e que rescindiu o contrato após analisar os fatos relacionados ao episódio. “A Globo repudia com veemência qualquer forma de violência“, atestou o canal.

Desentendimento e cabeçada

A discussão aconteceu no estacionamento da Band, onde jornalistas aguardavam os candidatos ao Palácio do Bandeirantes Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) para a entrevista inicial antes do confronto.

Neste momento, um empurra-empurra ocorreu e o repórter do portal Brasil de Fato foi atingido por uma cabeçada no nariz, atribuída pela segurança da Band ao cinegrafista da GloboNews. Na sequência, após uma breve discussão, um segurança da emissora paulista exigiu a retirada do funcionário da GloboNews.

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O repórter do Brasil de Fato precisou de atendimento porque seu nariz começou a sangrar. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros no estacionamento da emissora.

Em nota, a Band lamentou o episódio. “A emissora repudia qualquer forma de violência e informa que a pessoa atingida recebeu atendimento imediato da equipe médica, enquanto o agressor foi prontamente retirado das dependências da empresa”.

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