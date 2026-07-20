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Cultura

Globo, SBT ou CazéTV: Veja quem liderou a audiência na final da Copa de 2026

Vitória da Espanha sobre a Argentina foi a despedida do torneio neste domingo, 19

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h40 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h16
Homem de pele clara, cabelos escuros penteados para trás, óculos e microfone de lapela, vestindo camisa azul e blazer marinho, com expressão séria, em um estádio de futebol com arquibancadas azuis ao fundo
Galvão Bueno durante transmissão da Copa do Mundo de 2026 no SBT (SBT/Reprodução)
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A Copa do Mundo 2026 chegou ao fim e com ela os altos índices do Ibope que fizeram a alegria de Globo e SBT, além dos recordes quebrados pela CazéTV no YouTube. A vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0 marcou a despedida do torneio.

De acordo com dados do Ibope, a Globo bateu 27,8 pontos e 45,1% de share (participação no total de televisores ligados durante a transmissão) na Grande São Paulo. Na vice-liderança, o SBT marcou 9,3 pontos e 15,2% de share na mesma região.

Já a CazéTV celebrou um pico de 20,9 milhões de aparelhos conectados — número que ficou abaixo do recorde de 24,2 milhões de aparelhos na semifinal entre França e Espanha no sábado, 18.

A disputa pela audiência da Copa do Mundo

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas se dividiram na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tinham o direito de transmissão, assim como Sportv e N Sports, que exibiram o torneio na TV paga. 

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Nessa disputa, a CazéTV saiu do posto de zebra para o de artilheira ao ser a única com os direitos de exibição de todas as 104 partidas do torneio: a Globo adquiriu apenas 55 partidas, e 32 delas foram divididas com o SBT, que desembolsou 25 milhões de reais pelos direitos. Em meio à competição, os canais ficaram se alfinetado ao vivo: Globo e SBT cutucaram o delay do canal digital alardeando que a TV aberta grita gol antes, enquanto a CazéTV exaltava o fato de ser a única a exibir todos os jogos do torneio.

Quando o assunto é alcance, a TV aberta seguiu na liderança: na fase de grupos da competição, ao menos 88% do público passou pelas transmissões de Globo e SBT. Com a TV aberta, o SporTV e a plataforma on-line GE TV, o grupo Globo apareceu em uma posição dominante, com 28% acompanhando as partidas de maneira exclusiva pelos canais da empresa. A posição, no entanto, já não é tão confortável quanto no passado, já que agora divide espaço e perde parte da audiência para o SBT e a CazéTV, que vem conquistando cada vez mais público no meio digital.

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