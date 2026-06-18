Globo repete tática de ‘Três Graças’ para alavancar ‘Coração Acelerado’

Após a repercussão positiva do show promovido pela TV Globo para marcar o encerramento da novela Três Graças, que contou com Belo e Xamã entre as atrações, a emissora prepara uma nova investida musical. A atual novela das 7, Coração Acelerado, também contará com um show, mas desta vez não será no Rio de Janeiro e sim em Goiânia, já que o cenário da trama é voltado para o mundo sertanejo.

A informação foi confirmada pela coluna GENTE com exclusividade após uma reunião do elenco com a produção nesta segunda-feira, 15, em que foi acertada a participação de vários atores e cantores sertanejos nesta nova turnê. O show será gravado na reta final da novela, que tem previsão de término em agosto. Entre os confirmados estão Isadora Cruz, Gabz, Elisa Lucinda e Filipe Bragança.

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