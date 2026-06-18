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Cultura

Globo repete tática de ‘Três Graças’ para alavancar ‘Coração Acelerado’

Exclusivo: emissora toma decisão após repercussão positiva do evento com Belo e Xamã

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h00
Belo e Xamã no palco da festa de lançamento de Três Graças, na Pina Contemporânea, em São Paulo
Belo e Xamã no palco da festa de lançamento de Três Graças, na Pina Contemporânea, em São Paulo  (Edu Lopes/TV Globo)
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Globo repete tática de ‘Três Graças’ para alavancar ‘Coração Acelerado’ Priorize VEJA no Google

Após a repercussão positiva do show promovido pela TV Globo para marcar o encerramento da novela Três Graças, que contou com Belo e Xamã entre as atrações, a emissora prepara uma nova investida musical. A atual novela das 7, Coração Acelerado, também contará com um show, mas desta vez não será no Rio de Janeiro e sim em Goiânia, já que o cenário da trama é voltado para o mundo sertanejo.

A informação foi confirmada pela coluna GENTE com exclusividade após uma reunião do elenco com a produção nesta segunda-feira, 15, em que foi acertada a participação de vários atores e cantores sertanejos nesta nova turnê. O show será gravado na reta final da novela, que tem previsão de término em agosto. Entre os confirmados estão Isadora Cruz, Gabz, Elisa Lucinda e Filipe Bragança.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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