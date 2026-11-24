Com cinco indicações ao Emmy Internacional, a Globo saiu de mãos vazias da premiação que aconteceu na noite de segunda-feira, 23. Garota do Momento (2024) foi nomeada na categoria de melhor telenovela, mas acabou superada por Leyla: Sombras do Passado, versão turca de Avenida Brasil (2012). Com a derrota, a emissora amarga o sexto ano seguido sem consagrar um folhetim — a última vitória foi com Órfãos da Terra (2019), em 2020.

Em 2021, Amor de Mãe (2020) foi indicado; no ano seguinte foi a vez de Nos Tempos do Imperador (2021); Cara e Coragem (2022) foi o representante de 2023. Em 2024, as novelas da Globo foram esnobadas, apesar da emissora ter exibido a elogiada Vai na Fé (2023), além de Amor Perfeito e Terra e Paixão (2023). No ano passado, Mania de Você (2024) conquistou uma indicação, mas também voltou sem estatueta para casa.

Escrita por Gökhan Horzum, Leyla: Sombras do Passado é baseada no texto original de João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, que acompanha a história de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) e atualmente está no ar no Vale a Pena Ver de Novo. A trama ganhará uma sequência em 2027.

Globo sai de mãos abanando do Emmy

A Globo recebeu cinco indicações no total. Além do folhetim das seis, foram indicados o Fantástico em duas categorias, o Profissão Repórter e um documentário do Jornalismo. Ao todo, eram 64 indicados de 22 países, distribuídos em 16 categorias.

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Exibida no Brasil entre 2024 e 2025, Garota do Momento foi escrita por Alessandra Poggi e indicada na categoria de Melhor Telenovela. A história é ambientada nos anos 1950 e mostra a busca da protagonista, Beatriz (Duda Santos), pela própria identidade e pelo reencontro com a mãe, Clarice (Carol Castro). No meio da trama, ela se apaixona por Beto (Pedro Novaes) e precisa lidar com a vilã Bia (Maisa Silva). A novela disputava a estatueta com produções da Turquia e da Espanha.

O Fantástico aparecia duas vezes na lista de indicados com a reportagem Isolados na Amazônia, de Rogério Coutinho e Junior Alves, que concorria na categoria Notícias após acompanhar durante 21 dias, o trabalho de monitoramento e proteção de indígenas isolados e trazer imagens raras dos Kawahiva, um povo ameaçado que enfrenta o risco do avanço do garimpo e do desmatamento ilegal, e com A Jornada da Vida: Rio Mekong, da mesma dupla, produção que concorria em Séries de Curta Duração — a produção acompanha a expedição pelo rio que atravessa países do Sudeste Asiático.

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Na categoria Atualidades, o Profissão Repórter foi lembrado pela reportagem sobre feminicídio exibida em abril de 2025. O episódio acompanhou mulheres que buscavam justiça e expôs diferentes aspectos da violência de gênero no país. Já na categoria Infantil: Factual e Entretenimento, o documentário Terceirão, produzido pelo núcleo de Documentários de Jornalismo da Globo, concorre com um retrato de quatro estudantes no último ano do ensino médio, período marcado por escolhas profissionais, vestibular, conflitos familiares, desigualdade e questões relacionadas à saúde mental.

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A Globo já foi reconhecida pelo Emmy Internacional em diferentes áreas, da dramaturgia ao jornalismo, com títulos como Caminho das Índias, O Astro, Lado a Lado, Joia Rara, Império, Verdades Secretas e Órfãos da Terra. Em 2025, João Roberto Marinho recebeu o Directorate Award, uma das homenagens especiais da Academia.