Globo muda horário de ‘Quem Ama Cuida’ para enfrentar Argentina na CazéTV

Após a virada da trama de Quem Ama Cuida para uma nova fase, a novela das nove da Globo bateu seu recorde de audiência na última semana. Aproveitando o engajamento do folhetim, a emissora decidiu estender a programação neste sábado, 11, com a exibição de um capítulo mais longo que o habitual para bater de frente com Argentina x Suíça na CazéTV, que terá transmissão exclusiva da partida.

A partir das 18h (horário de Brasília), o canal de Casimiro Miguel vai exibir exclusivamente a partida entre Noruega e Inglaterra, que será seguida pela transmissão do jogo entre Argentina e Suíça, às 22h. Na tentativa de segurar o público durante o primeiro tempo da disputa da seleção de Messi, a Globo estendeu o horário da novela escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que ficará no ar por cerca de 1h15.

Previsto para começar às 21h30 – 10 minutos depois do horário habitual – o 47º capítulo de Quem Ama Cuida terminará somente às 22h45, com o objetivo de tentar manter a audiência durante o campeonato. No sábado passado, por exemplo, a novela foi transmitida das 21h20 às 22h20, com uma hora de duração.

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