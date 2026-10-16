Globo foca no sertanejo feminino com Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Naiara Azevedo

Gravado nesta quinta-feira, 15, o especial Amigas reuniu Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Paula Fernandes e Naiara Azevedo para celebrar a música sertaneja em um encontro de histórias e trocas entre diferentes gerações do gênero musical mais ouvido no país. As artistas receberam Roberta Miranda e Yasmin Santos para apresentações que remontam à construção da história do sertanejo.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

O especial contou com um repertório inédito para esta edição. Além de sucessos apresentados em performances exclusivas, as artistas revisitaram a força da composição feminina no sertanejo, interpretando canções que atravessaram gerações e outras que ficaram gravadas nos corações de milhares de fãs, criando momentos únicos no palco. O projeto também abriu espaço para homenagear o legado de Marília Mendonça, uma das vozes mais tocadas do “feminejo” nacional.