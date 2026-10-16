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Cultura

Globo foca no sertanejo feminino com Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Naiara Azevedo

Com participações de Roberta Miranda e Yasmin Santos, especial promove encontros inéditos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 16h43
Cinco mulheres sorridentes, vestidas com trajes country de couro e chapéus de cowboy, posam em frente a um fundo escuro com o logo Amigas e da TV Globo
Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Paula Fernandes e Naiara Azevedo -  (Divulgação/TV Globo)
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Globo foca no sertanejo feminino com Maiara & Maraisa, Simone Mendes e Naiara Azevedo Priorize VEJA no Google

Gravado nesta quinta-feira, 15, o especial Amigas reuniu Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Paula Fernandes e Naiara Azevedo para celebrar a música sertaneja em um encontro de histórias e trocas entre diferentes gerações do gênero musical mais ouvido no país. As artistas receberam Roberta Miranda e Yasmin Santos para apresentações que remontam à construção da história do sertanejo.

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O especial contou com um repertório inédito para esta edição. Além de sucessos apresentados em performances exclusivas, as artistas revisitaram a força da composição feminina no sertanejo, interpretando canções que atravessaram gerações e outras que ficaram gravadas nos corações de milhares de fãs, criando momentos únicos no palco. O projeto também abriu espaço para homenagear o legado de Marília Mendonça, uma das vozes mais tocadas do “feminejo” nacional.

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