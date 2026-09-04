Globo faz a maior reestruturação de cúpula da década e mexe em três diretores

O presidente do Grupo Globo e do Conselho de Administração do Grupo, João Roberto Marinho, reforçou nesta sexta-feira, 4, a nova estrutura organizacional da TV Globo para “se alinhar à evolução da estratégia corporativa da empresa”. Trata-se de uma modificação estrutural significativa, como há muito tempo não se via, numa das maiores emissoras do mundo.

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Conforme a coluna GENTE antecipou nesta quinta-feira, 3, , Manuel Belmar está de saída da empresa. Até então ele era diretor de Produtos Digitais, Finanças, Jurídico e Infraestrutura da Globo. Segundo o comunicado, Manuel “havia, há pelo menos dois anos, compartilhado com a empresa a decisão de encerrar sua jornada executiva. Sua decisão deu início a um processo cuidadoso de transição”.

O presidente do Grupo Globo afirmou ainda que a decisão de renegociação da compra dos direitos da Copa do Mundo 2026 “foi tomada exclusivamente pelo Conselho de Administração do Grupo, como é praxe em deliberações de grande porte, que não podem ser atribuídas individualmente aos executivos das empresas”.

Ao mesmo tempo, a empresa anunciou uma nova estrutura organizacional, com a criação de uma nova diretoria: a de Consumidor e Marketing. “Esse momento também exige uma atuação ainda mais integrada de Tecnologia, Dados e Inteligência Artificial aos negócios para acelerar decisões e inovação. Essas prioridades orientaram o desenho da nova estrutura, traduzindo nossa estratégia na forma como nos organizamos”, disse Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, em comunicado interno.

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As mudanças na estrutura envolvem importantes transições de liderança: Manuel Belmar inicia uma transição que será concluída no primeiro trimestre de 2027. Como parte desse processo sucessório, Júlia Rueff assumirá a liderança de Plataformas Digitais.

Outra saída importante é a de Manuel Falcão, que completa um ciclo de quase três décadas de uma trajetória ligada à construção das marcas e conclui sua atuação na Globo. “Manuel teve papel fundamental no fortalecimento e no reposicionamento da Globo, contribuindo para o desenvolvimento de um portfólio relevante, que acompanhou diferentes momentos da nossa história, valorizou nossos conteúdos e ampliou nossa conexão com os brasileiros”, diz o comunicado. Cristovam Ferrara assume interinamente a atual área de Marca e Comunicação.

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Depois de 45 anos de Globo, Pedro Garcia encerra também sua trajetória. Um dos fundadores da Globosat, Pedro será substituído por Fernando Ramos, que assumirá a nova estrutura integrada de Distribuição e Direitos. À frente da nova estrutura, terá o desafio de potencializar essa atuação e identificar novas oportunidades para conteúdos, parceiros e negócios. A nova estrutura entra em vigor a partir dessa sexta-feira, 4.