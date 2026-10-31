Globo escolhe substituto de Maju Coutinho no ‘Fantástico’ durante licença-maternidade

A Globo escolheu Rodrigo Carvalho, atualmente correspondente da emissora em Londres, no Reino Unido, para substituir Maju Coutinho na apresentação do Fantástico durante a licença-maternidade da jornalista. Carvalho comandará o programa ao lado de Poliana Abritta a partir de janeiro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Maju comentou sobre a gravidez do primeiro filho, Malik, falou sobre o entrosamento com a colega de programa e elogiou Carvalho. “Eu e a Poli construímos uma parceria que se comunica pelo olhar, e isso é ouro. Rodrigo, um jornalista competente, com olhar de correspondente internacional e uma versatilidade ímpar, vai cuidar muito bem dessa casa com ela enquanto eu estiver fora”, afirmou.

Rodrigo Carvalho, que já apresentou o Fantástico no final de 2025, enalteceu Maju e Poliana. “Estou muito feliz em voltar, agora por alguns meses, e participar mais de perto da rotina de um programa tão emblemático, que faz parte da vida dos brasileiros há tantas gerações”, disse.

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