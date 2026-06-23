Globo escala mãe de Virginia Fonseca para nova temporada de reality do GNT
Margareth Serrão foi confirmada no elenco de 'Poderosas do Cerrado', programa da GNT
Com o início das gravações da segunda temporada de Poderosas do Cerrado, reality show da GNT que acompanha os bastidores da vida de seis mulheres influentes do centro-oeste brasileiro, um dos nomes selecionados chamou a atenção de internautas nas redes sociais nesta terça-feira, 23: Margareth Serrão. Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, ela irá protagonizar a nova leva de episódios ao lado da empresária Karine Carrijo, as cantoras Dayne Camargo e Lara Menezes (da dupla Day & Lara) e as influenciadoras Cati Reis e Lara Prado.
A série, que também é disponibilizada pela Globoplay, mostra o dia a dia e o estilo de vida das influenciadoras, que compartilham momentos como rotina de trabalho, lazer e histórias de superação nas redes sociais. No primeiro episódio, as veteranas da primeira temporada do programa “passam o chapéu” para as novas participantes, que darão continuidade ao formato que acompanha o cotidiano familiar e os desafios pessoais e profissionais de cada uma.
Produzido pela BOXFISH e dirigido por Rico Perez, o reality também promete trazer participações especiais ao longo da temporada, prevista para estrear em outubro deste ano.
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