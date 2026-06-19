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Cultura

Globo erra feio e anuncia jogo que não existe na Copa do Mundo 2026

Emissora divulgou partida entre Tunísia e Paraguai, porém, o jogo do país sul-americano é contra a Turquia

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 15h01 | Atualizado em 19 jun 2026, 15h17
Bandeiras da Tunísia e do Paraguai com um banner azul sobreposto exibindo TUNÍSIA e PARAGUAI em branco, separados por uma linha e um ponto amarelo. O escudo do Paraguai está na parte inferior central
Anúncio de Tunísia x Paraguai pela Globo: jogo não está programado no Mundial  (Reprodução/TV Globo)
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Globo erra feio e anuncia jogo que não existe na Copa do Mundo 2026 Priorize VEJA no Google

A Globo cometeu um erro durante a programação de quinta-feira, 18, ao anunciar a transmissão de um jogo entre Tunísia e Paraguai pela Copa do Mundo 2026 na madrugada de sábado, 20. O problema é que o confronto não existe no atual Mundial, e o Paraguai enfrenta a Turquia, na verdade. O deslize foi ao ar durante um dos intervalos de Coração Acelerado, novela das 7 da Globo. O erro foi corrigido e uma chamada com a partida oficial foi ao ar na manhã desta sexta-feira, 19.

“Às 23:45, depois da Central da Copa, tem Tunísia e Paraguai. Copa é na Globo. A gente joga junto”, anunciava o locutor da chamada. A gafe fez a Globo virar alvo de comentários que criticaram a perda do “padrão Globo de qualidade” nas redes sociais.

Erros da Globo na Copa

Essa não foi a primeira gafe da Globo na Copa do Mundo 2026. A emissora tem os direitos de transmissão de 52 jogos, enquanto o Mundial completo ficou com a CazéTV no YouTube. O SBT e N Sports também adquiriram os direitos de exibir 32 jogos do torneio. No primeiro dia da Copa, o Jornal Hoje chegou a anunciar a transmissão de Coreia do Sul x República Tcheca, partida que era exclusiva da CazéTV.

Na edição de 13 de junho do Bom Dia Sábado, foi exibida no telão uma imagem com a agenda da Seleção Brasileira, que joga pelo Grupo C na fase de grupos Copa, mas o cronograma tinha uma série de erros. Uma bandeira do Brasil foi colocada ao lado do Japão — onde deveria estar escrito “Brasil”; a bandeira do Marrocos foi colocada ao lado do nome da Croácia — time que não seria enfrentado pelos brasileiros; e Costa do Marfim foi colocada ao lado da bandeira da Escócia — que o Brasil terá uma partida na próxima quarta-feira, 25. O único acerto era o Haiti, que realmente estava mencionado ao lado de sua bandeira.

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