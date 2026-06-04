A Copa do Mundo começa na próxima quinta-feira, 11, mas os times que vão transmitir o torneiro já entraram em campo para duelar pela audiência do público. Principais detentores dos direitos da competição no Brasil, Globo e Cazé TV tem travado uma espécie de Guerra Fria às vésperas do torneio.

Exibidor tradicional da Copa, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé exibe todas as 104 partidas de graça no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv aberta.

Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação desta semana.

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Cazé TV ironiza campanha da Globo e provoca emissora sobre antena digital. pic.twitter.com/txk8io53dr — Narradores Brasileiros (@NarradoresB) June 1, 2026

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No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior, vez ou outra ultrapassando a casa dos 10 segundos — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com a NSports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a compraram antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil. Com a transmissão mais fragmentada do que nunca, a Cazé tem a seu favor o fato de ser o único canal a exibir todos os jogos da Copa, com uma equipe turbinada para a competição. Resta saber quem vai ganhar a disputa quando a bola rolar.

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Quando o Brasil estreia na Copa?

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil estreia na competição no sábado, 13, às 19h, contra o Marrocos. Na fase de grupos, a canarinha também encara o Haiti (19/06) e a Escócia (24/06).

Com 48 seleções na disputa pela taça, cinco delas são apontadas como as favoritas nas casas de apostas: as europeias Espanha, França e Inglaterra aparecem à frente, seguidas pelas latinas Brasil e Argentina (atual campeã), que se alternam entre a quarta e quinta posição.

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