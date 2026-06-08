Globo é alfinetada depois de Record expor investigação da PF sobre Virginia Fonseca

Nos Estados Unidos para cobrir a Copa do Mundo pela Globo, a influenciadora Virginia Fonseca foi tema de uma extensa reportagem no Domingo Espetacular de ontem, que detalhou a investigação da Polícia Federal sobre supostas irregularidades e indícios de lavagem de dinheiro nas empresas da mineira. Enquanto isso, o Fantástico não tocou no assunto, gerando críticas e acusações de omissão por parte da emissora.

A investigação da PF que apura os negócios da influenciadora veio a público no início da semana passada, em uma reportagem da revista Piauí. Com indícios de lavagem de dinheiro e até de supostas conexões com o crime organizado, o caso foi altamente comentado ao longo da semana, mas ficou de fora do noticiário dominical da Globo, que terá a influenciadora como uma espécie de correspondente de luxo na Copa, em um quadro no Domingão com Huck. “O Domingo Espetacular fez o trabalho de casa que o Fantástico não irá fazer porque a Virginia é contratada da Globo”, atestou uma publicação que acumula mais de 18 mil curtidas no X.

Logo depois da exibição da reportagem da Record, comentários semelhantes na rede alfinetaram a emissora da família Marinho pelo silencio diante do tema quente, denunciam um possível conflito de interesses. “Todos concordam que se a Virginia não tivesse na Globo já teriam feito matéria sobre ela no Fantástico, né? Vão se fazer de sonsos até a copa”, atestou outro perfil no X. “Acho um absurdo depois de tudo isso que foi exposto, a Globo dar espaço para essa moça aparecer”, comentou um terceiro.

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Entenda as investigações em torno de Virginia Fonseca

A influenciadora digital entrou na mira da Polícia Federal, que investiga movimentações suspeitas, indícios de lavagem de dinheiro e uma suposta ligação com o crime organizado. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que Virgina recebeu, entre março e setembro de 2024, 22 milhões de reais em movimentações consideradas suspeitas. O dinheiro foi transferido para uma das empresas de Virginia, a Talismã Digital, em diversas remessas no pix. O mandatário seria uma empresa inscrita no Simples Nacional, cujo faturamento máximo, por lei, é de 5 milhões de reais anuais — quatro vezes menos do que a quantia enviada à empresa da influenciadora.

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Caso das Bets – A investigação também analisa a relação entre empresas de Virginia e plataformas de apostas online. A influenciadora foi convocada pela CPI das Bets em 2024 para prestar esclarecimentos sobre publicidade de casas de apostas e a chamada “cláusula da desgraça”, que concederia uma participação no valor das perdas dos apostadores que acessam os jogos através de links de divulgação. O relatório final foi rejeitado, mas os documentos reunidos pela CPI motivaram a abertura da investigação da Polícia Federal.

Ligação com o PCC – A reportagem aponta ainda uma suposta ligação das empresas de Virginia com o crime organizado. Sócios da influenciadora na WePink, Samara e Thiago Stabile eram donos da Pink Lash ao lado de Karen Mori, viúva de um dos chefes do PCC. Conhecida como Japa do PCC, ela teria passado a administrar o patrimônio criminoso do marido depois que ele foi assassinado, em 2018.

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O que diz a defesa de Virginia Fonseca sobre a investigação da PF?

Em nota ao Domingo Espetacular, a equipe de Virginia afirma que a WePink se consolidou através de quiosques físicos de cosméticos, instalados em grandes shoppings e, por isso, recebe muitos pagamentos em dinheiro, “como é padrão no comércio varejista”. “Esses depósitos são individualizados por pontos de venda e conciliados diariamente com fechamento de caixa e emissão de cupons fiscais”, afirma a nota.

A defesa da influenciadora também negou qualquer ilegalidade nas operações financeiras de suas empresas, afirmando que “identificar movimentação atípica em relatório financeiro não significa, por si só, existência de irregularidades”.

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Sobre a suposta ligação com o PCC, a nota atesta que Virginia e suas empresas não têm qualquer relação com Karen Mori (viúva de um dos chefes da facção e ex-sócia de seus atuais sócios) ou com o crime organizado: “A WePink foi fundada em 2021 de forma independente, sem qualquer vínculo com a Pink Lash, a exceção dos dois sócios de Virginia”, aponta o comunicado, dizendo que a empresa tem estrutura própria, governança, auditoria independente e atuação totalmente regular. A nota também atesta que a relação de Mori com os sócios de Virginia “ocorreu exclusivamente no âmbito da Pink Lash”.