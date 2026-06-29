Globo dispara no Ibope em horário comercial com vitória do Brasil sobre o Japão

A Globo teve a melhor audiência na faixa de horário em quase quatro anos com a vitória de 2 a 1 do Brasil sobre o Japão na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo. Segundo dados prévios obtidos por VEJA, a emissora atingiu 35 pontos no PNT, e marcou 33 de média no Ibope da Grande São Paulo.

Com o share de 53 %, mais da metade dos televisores ligados no jogo estavam sintonizados na emissora da família Marinho. Apesar do bom desempenho para uma segunda-feira à tarde, a partida ficou abaixo de Brasil x Escócia, que anotou média de 37 pontos no principal mercado do país na última terça-feira à noite.

Com a vitória sobre a seleção japonesa, a canarinha avança para as oitavas de final do torneio, e enfrenta o vencedor de Costa do Marfim x Noruega no próximo domingo, 5.

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