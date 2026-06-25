Globo dispara no Ibope e Cazé TV bate novo recorde com Brasil x Escócia

A vitória de 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia nesta quarta-feira, 23, garantiu à seleção brasileira a classificação para o mata mata da Copa do Mundo em primeiro lugar no grupo C — e rendeu recordes de audiência na televisão e no streaming.

Segundo dados prévios do Ibope, a Globo chegou perto dos 40 pontos na Grande São Paulo, com pico de 38 pontos no principal mercado do país. Na média, a emissora marcou 37 pontos — o melhor desempenho da tv aberta em 2026. Com Galvão Bueno na narração, o SBT também teve o melhor desempenho na copa até agora, com pico de 13 e média de 10 pontos. Os números da emissora, no entanto, podem subir após o consolidado, como aconteceu em jogos anteriores.

No youtube, a Cazé TV atingiu um pico de 18,3 milhões de dispositivos conectados simultaneamente, superando os recordes de 12,7 milhões e 16,1 milhões conquistados anteriormente com Brasil X Marrocos e Brasil X Haiti. Com isso, o canal de Casimiro Miguel é dono das quatro maiores transmissões ao vivo no YouTube — a estreia da Argentina contra a Argélia aparece logo depois dos jogos da seleção brasileira, com 11,5 milhões de dispositivos simultâneos.

Audiência disputada

A transmissão da Copa do Mundo nunca antes foi tão fragmentada: as partidas do torneio se dividem na televisão aberta entre Globo e SBT, com a Cazé TV exibindo todos os jogos no YouTube. Nas partidas do Brasil, os três tem direito de transmissão, assim como Sportv e N Sports, que exibem o torneio na tv por assinatura.

Exibidor tradicional da Copa, o grupo Globo se viu neste ano em uma situação inédita: vai transmitir “só” 55 jogos, enquanto a concorrente Cazé exibe todas as 104 partidas no YouTube. Para contornar a situação, passou a alardear em sua programação vários chamados para que o público compre antenas de tv digital e assista aos jogos do Brasil sem delay na tv.

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Em resposta à propaganda do canal, Casimiro Miguel ironizou a situação ao vivo, destacando que a concorrente não vai exibir todas as partidas do torneio. “Já comprou sua antena? Sintoniza na Cazé TV. Tem gente que vai comprar antena e não vai achar o jogo hein. Toma cuidado”, disparou ele para Luisinho durante a programação.

No futebol, o atraso é um problema recorrente: quem assiste na tv por assinatura costuma receber spoilers dos vizinhos com antena tradicional, que gritam gol segundos antes da bola balançar a rede na transmissão a cabo. No streaming e no YouTube o atraso costuma ser ainda maior — o que coloca a Cazé em desvantagem na disputa.

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Também detentor de parte dos direitos, o SBT exibe, em parceria com o canal por assinatura N Sports, 32 partidas, incluindo as do Brasil. Assim como a Globo, a emissora tem incentivado os telespectadores a comprarem antenas digitais para ver os jogos sem atraso, além de apostar na narração de Galvão Bueno como chamariz para atrair o público nas partidas do Brasil.

Quem é o próximo adversário do Brasil na Copa?

A seleção brasileira se classificou em primeiro lugar no grupo C da Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta, 24. Com o resultado, a equipe conheceu seu percurso no mata-mata do Mundial até a final do torneio.

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A fase de 16 avos de final será na próxima segunda, 29, às 14h (horário de Brasília) em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Nesta fase, o Brasil enfrentará o segundo colocado do grupo F, com Holanda, Japão e Suécia disputando a posição.

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