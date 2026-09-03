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Cultura

Globo demite diretor Manuel Belmar, por dar Copa ‘de bandeja’ para Cazé TV

Exclusivo: CFO da Globo estava no grupo desde 2003, com passagens por Infoglobo e Globosat antes de assumir diretoria financeira da emissora

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 20h50
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Manuel Belmar, diretor de produtos digitais e canais pagos da TV Globo -  (Reprodução/Instagram)
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Globo demite diretor Manuel Belmar, por dar Copa ‘de bandeja’ para Cazé TV Priorizar nos meus resultados Google

A coluna GENTE soube que Manuel Belmar, CFO da Globo, foi demitido no começo da noite desta quinta-feira, 3. Ele foi considerado o grande culpado pelo fracasso da emissora na Copa do Mundo, após abrir mão da exclusividade de transmissão do Mundial de 2026, abrindo possibilidade de crescimento das concorrentes – como o SBT e a Cazé TV.

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A coluna também apurou que o papo nos corredores da sede da emissora é que ele “merecia justa causa” por tamanha bola fora. Belmar não reconheceu o erro em nenhum momento. Há ainda quem diga que, pela gravidade da estratégia errada, “demorou bastante” para que tal decisão fosse tomada.

Leia também: O gosto amargo para Globo no ranking dos jogos de maior audiência da CazéTV

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Como a TV Globo ‘ajudou’ a criar a CazéTV, hoje sua algoz na Copa

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Globo sai na pior na comparação digital com CazéTV na Copa

Em 2025, foi eleito o executivo do ano pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), ganhando o prêmio O Equilibrista. Até então bem avaliado internamente, Belmar acumulou cargos como diretor de produtos digitais, finanças, jurídico e infraestrutura, além de liderar a Agenda ESG da Globo. estar próximo das pessoas. Mas pesou – e muito – o fato de ter aberto mão dos direitos digitais da Copa, o que se entendeu como consequência grave a criação e fortalecimento do fenômeno Cazé TV.

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