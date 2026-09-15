Globo define elenco de ‘Avenida Brasil 2’; confira nomes confirmados

A TV Globo confirmou, nesta terça-feira, 15, o elenco de Avenida Brasil 2. A continuação da novela de João Emanuel Carneiro terá 18 atores, entre retornos aguardados e novidades. Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond, reprisando os papéis de Carminha, Nina, Tufão e Jorginho, respectivamente.

Outros nomes que se destacaram em 2012 também voltarão na sequência, como Karol Lannes, Letícia Isnard, Marcos Caruso, Eliane Giardini e Juliano Cazarré, intérpretes de Ágata, Ivana, Leleco, Muricy e Adauto.

A produção tem estreia prevista para janeiro de 2027, na faixa das 21h, substituindo Quem Ama Cuida. A lista também inclui novos rostos, como Karine Telles, Jéssica Ellen, Thalita Carauta, Thomás Aquino e Thiago Rodrigues estão entre as novidades.

Ainda não foram divulgados os detalhes dos personagens inéditos. A ausência de nomes como Heloísa Périssé, intérprete de Monalisa, também chama atenção. A atriz chegou a ser apontada como possível retorno, mas ainda não foi confirmada pela emissora.

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