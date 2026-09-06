Globo corta discurso de cantor contra extrema direita ao vivo no Rock in Rio

O discurso crítico feito pelo Supercombo à extrema direita durante a apresentação no Rock in Rio, na noite deste sábado, 5, terminou antes para quem acompanhava o show pelo Canal Bis, do Grupo Globo. Durante o show, o vocalista Leo Ramos defendia que a extrema direita fosse “varrida do país nas próximas eleições” quando a transmissão foi interrompida.

A imagem do palco deu lugar a uma visão aérea da Cidade do Rock, enquanto o áudio diminuía aos poucos. Na sequência, uma apresentadora entrou no ar e disse que a equipe estava “resolvendo algumas questões”. Menos de um minuto depois, o sinal foi restabelecido, já sem a fala de Ramos.

A coincidência provocou acusações de censura nas redes sociais. Uma página de fãs da banda publicou uma nota de repúdio: “Não aceitaremos, nunca, que fragilizem o exercício da democracia”. O canal não se pronunciou.

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