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Cultura

Globo confirma ‘Avenida Brasil 2’ como a nova novela das nove para 2027

Continuação terá equipe renovada, sem confirmação até agora de personagens da versão exibida em 2012

Por Ana Rita Fernandes 8 set 2026, 14h49
Novela Avenida Brasil
Adriana Esteves na novela 'Avenida Brasil' (Alex Carvalho/TV Globo)
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Globo confirma ‘Avenida Brasil 2’ como a nova novela das nove para 2027 Priorizar nos meus resultados Google

Uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira ganhará uma continuação. A TV Globo confirmou nesta terça-feira, 8, que Avenida Brasil 2 está em desenvolvimento e tem estreia prevista para janeiro de 2027, no horário nobre da televisão brasileira.

O anúncio foi feito nas redes sociais da emissora, que relembrou cenas e personagens que se tornaram símbolos da trama original. A nova produção ocupará o lugar de Quem Ama Cuida como “novela das nove”. Até o momento, a Globo ainda não divulgou a data exata de estreia.

 

Na equipe responsável pela continuação estão Henrique Sauer, que assume a direção-geral, e Ricardo Waddington, na direção artística. André Barros, Mayara Aguiar e Isabella Teixeira também fazem parte da produção.

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O primeiro nome confirmado no elenco é o ator Drico Alves, de 24 anos, que dará vida a Juninho, personagem inédito que terá uma relação bastante próxima com a mãe. Ainda não foi informado se atores que participaram da novela de 2012 voltarão para a nova história.

Originalmente exibida entre março e outubro de 2012, Avenida Brasil entrou para a história da televisão brasileira. O último capítulo registrou picos próximos dos 60 pontos de audiência, enquanto a novela também foi comercializada para diversos países e deixou uma série de personagens, bordões e cenas que permanecem populares até hoje.

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