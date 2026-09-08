Globo confirma ‘Avenida Brasil 2’ como a nova novela das nove para 2027
Continuação terá equipe renovada, sem confirmação até agora de personagens da versão exibida em 2012
Uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira ganhará uma continuação. A TV Globo confirmou nesta terça-feira, 8, que Avenida Brasil 2 está em desenvolvimento e tem estreia prevista para janeiro de 2027, no horário nobre da televisão brasileira.
O anúncio foi feito nas redes sociais da emissora, que relembrou cenas e personagens que se tornaram símbolos da trama original. A nova produção ocupará o lugar de Quem Ama Cuida como “novela das nove”. Até o momento, a Globo ainda não divulgou a data exata de estreia.
Na equipe responsável pela continuação estão Henrique Sauer, que assume a direção-geral, e Ricardo Waddington, na direção artística. André Barros, Mayara Aguiar e Isabella Teixeira também fazem parte da produção.
O primeiro nome confirmado no elenco é o ator Drico Alves, de 24 anos, que dará vida a Juninho, personagem inédito que terá uma relação bastante próxima com a mãe. Ainda não foi informado se atores que participaram da novela de 2012 voltarão para a nova história.
Originalmente exibida entre março e outubro de 2012, Avenida Brasil entrou para a história da televisão brasileira. O último capítulo registrou picos próximos dos 60 pontos de audiência, enquanto a novela também foi comercializada para diversos países e deixou uma série de personagens, bordões e cenas que permanecem populares até hoje.
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